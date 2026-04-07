Δεν είναι περίεργο για εμένα που συμμετέχει στη Eurovision, είπε η μητέρα της Antigoni Buxton
Κοινή συνέντευξη με τη μητέρα της παραχώρησε η Antigoni Buxton που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη φετινή Eurovision, με την Τόνια Buxton να επισημαίνει πως δεν της φαίνεται καθόλου περίεργο που η κόρη της συμμετέχει στον διαγωνισμό, καθώς από μικρή τραγουδούσε όπου κι αν πήγαιναν.

Η τραγουδίστρια, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Τρίτη 7 Απριλίου, επισήμανε αρχικά πως αισθάνεται υπέροχα που εκπροσωπεί τον τόπο καταγωγής της: «Είναι υπέροχο που εκπροσωπώ φέτος την Κύπρο, γιατί είναι κάτι που ήθελα να κάνω από πάρα πολύ μικρή και τώρα γίνεται», είπε.

Η μητέρα της τότε, εξήγησε πώς νιώθει η ίδια βλέπντας την κόρη της να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα: «Η Αντιγόνη πάντα τραγούδαγε, όπου κι αν πηγαίναμε. Δεν είναι κάτι περίεργο για εμένα που πάει στη Eurovision», δήλωσε.

Η Antigoni Buxton συμπλήρωσε: «Η μαμά μου πάντα πίστευε πως θα το κάνω» και στη συνέχεια είπε για το Jalla: «Για εμένα είναι ένα τραγούδι που δείχνει το συναίσθημα της Κύπρου. Το Jalla είναι μία λέξη που λέμε στην Κύπρο και ήταν κάτι πολύ ωραίο να μπορώ να τη βάλω στο τραγούδι μου. Να εκπροσωπώ τη χώρα και να μπορώ να βάλω κάτι από τη χώρα μέσα στο τραγούδι».

Κλείνοντας, η τραγουδίστρια μίλησε για τη σχέση που έχει με τη μητέρα της, σημειώνοντας πως παρόλο που είναι πιο αυστηρή σε σύγκριση με τον πατέρα της, είναι σαν φίλες: «Η μητέρα μου είναι η πιο αυστηρή από τους γονείς μου, αλλά είναι και σαν φιλενάδα», ανέφερε.
