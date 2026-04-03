Όταν η Antigoni Buxton εμφανίστηκε στη σκηνή με τον Τζέισον Μομόα: Όλα έγιναν πολύ ξαφνικά, εξήγησε
Όταν η Antigoni Buxton εμφανίστηκε στη σκηνή με τον Τζέισον Μομόα: Όλα έγιναν πολύ ξαφνικά, εξήγησε
Η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision περιέγραψε πώς βρέθηκε να τραγουδάει με τον σταρ του Χόλιγουντ
Μαζί με τον Τζέισον Μομόα τραγούδησε στη σκηνή πριν από μερικούς μήνες η Antigoni Buxton. Η εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision είχε ταξιδέψει στο Λονδίνο, όπου βρέθηκε να ερμηνεύει μερικά τραγούδια με τον σταρ του Χόλιγουντ.
Η Antigoni Buxton εξήγησε πως όλα έγιναν ξαφνικά, όταν ένα άτομο ενημέρωσε τον Μομόα ότι εκείνη ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι. Τότε, ο ηθοποιός την κάλεσε να τραγουδήσουν μαζί με την μπάντα του, με την ίδια να δέχεται την πρόταση.
Όπως είπε στην κάμερα της εκπομπής «Ήρθε κι έδεσε», την Παρασκευή 3 Απριλίου: «Ήταν πολύ τυχαίο. Γνωριστήκαμε και έμαθα ότι έχει band. Κάποιος του είπε ότι τραγουδάω και είπε “θες να τραγουδήσεις μαζί μας;” και είπα “ναι, γιατί όχι;”. Και όλα έγιναν πολύ ξαφνικά».
Το βίντεο με όσα είπε
Η Antigoni Buxton εξήγησε πως όλα έγιναν ξαφνικά, όταν ένα άτομο ενημέρωσε τον Μομόα ότι εκείνη ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι. Τότε, ο ηθοποιός την κάλεσε να τραγουδήσουν μαζί με την μπάντα του, με την ίδια να δέχεται την πρόταση.
Όπως είπε στην κάμερα της εκπομπής «Ήρθε κι έδεσε», την Παρασκευή 3 Απριλίου: «Ήταν πολύ τυχαίο. Γνωριστήκαμε και έμαθα ότι έχει band. Κάποιος του είπε ότι τραγουδάω και είπε “θες να τραγουδήσεις μαζί μας;” και είπα “ναι, γιατί όχι;”. Και όλα έγιναν πολύ ξαφνικά».
Το βίντεο με όσα είπε
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εμφάνισή τους
View this post on Instagram
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα