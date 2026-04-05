Η Antigoni Buxton τραγούδησε το «Jalla» στη σκηνή με την Ελένη Φουρέιρα, δείτε βίντεο
GALA
Σε ευχαριστώ για αυτή τη στιγμή, έγραψε η φετινή εκπρόσωπος της Κύπρου για την τραγουδίστρια

Ιωάννα Μαρίνου
Το «Jalla» με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη φετινή Eurovision τραγούδησε η Antigoni Buxton, μαζί με την Ελένη Φουρέιρα, στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται η τελευταία.

Η εκπρόσωπος της Κύπρου, το πρωί της Κυριακής 5 Απριλίου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από το βράδυ που πέρασε, κατά το οποίο επισκέφτηκε την Ελένη Φουρέιρα, που είχε εκπροσωπήσει την χώρα στον μουσικό διαγωνισμό το 2018 με το «Fuego», κατακτώντας τη δεύτερη θέση. Η ίδια την ανέβασε στη σκηνή και επέλεξε να ερμηνεύσει μαζί της το τραγούδι της, με το πλήθος να διασκεδάζει μαζί τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Antigoni Buxton έγραψε: «Τραγουδώντας to Jalla με την βασίλισσα της Κύπρου στη Eurovision. Φουρέιρα είσαι καταπληκτική, σε ευχαριστώ για αυτή τη στιγμή».

Δείτε το βίντεο


Η τραγουδίστρια θα διαγωνιστεί στον Α' Ημιτελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου στη Βιέννη, όπως ανακοινώθηκε. Η Antigoni Buxton θα εμφανιστεί στην όγδοη θέση, ενώ την ίδια ημέρα θα διαγωνιστεί και ο Ακύλας με την ελληνική αποστολή, στην τέταρτη θέση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης