Η Antigoni Buxton τραγούδησε το «Jalla» στη σκηνή με την Ελένη Φουρέιρα, δείτε βίντεο
Σε ευχαριστώ για αυτή τη στιγμή, έγραψε η φετινή εκπρόσωπος της Κύπρου για την τραγουδίστρια
Το «Jalla» με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη φετινή Eurovision τραγούδησε η Antigoni Buxton, μαζί με την Ελένη Φουρέιρα, στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται η τελευταία.
Η εκπρόσωπος της Κύπρου, το πρωί της Κυριακής 5 Απριλίου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από το βράδυ που πέρασε, κατά το οποίο επισκέφτηκε την Ελένη Φουρέιρα, που είχε εκπροσωπήσει την χώρα στον μουσικό διαγωνισμό το 2018 με το «Fuego», κατακτώντας τη δεύτερη θέση. Η ίδια την ανέβασε στη σκηνή και επέλεξε να ερμηνεύσει μαζί της το τραγούδι της, με το πλήθος να διασκεδάζει μαζί τους.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Antigoni Buxton έγραψε: «Τραγουδώντας to Jalla με την βασίλισσα της Κύπρου στη Eurovision. Φουρέιρα είσαι καταπληκτική, σε ευχαριστώ για αυτή τη στιγμή».
Η τραγουδίστρια θα διαγωνιστεί στον Α' Ημιτελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου στη Βιέννη, όπως ανακοινώθηκε. Η Antigoni Buxton θα εμφανιστεί στην όγδοη θέση, ενώ την ίδια ημέρα θα διαγωνιστεί και ο Ακύλας με την ελληνική αποστολή, στην τέταρτη θέση.
