Το μήνυμα του ιδιοκτήτη του Hotel Ερμού για την Άννα Βίσση: Οι δρόμοι μας χωρίζουν επαγγελματικά, αλλά η φιλία μας παραμένει
Περάσαμε δύσκολες και όμορφες στιγμές και αυτές είναι που μένουν, τόνισε ο Γιάννης Μωράκης
Λίγες ημέρες μετά την τελευταία βραδιά της Άννας Βίσση στο Hotel Ερμού, μετά από δέκα χρόνια παρουσίας της στο νυχτερινό κέντρο, ο ιδιοκτήτης του Γιάννης Μωράκης, έκανε μία ανάρτηση για το τέλος της συνεργασίας τους, τονίζοντας πως η φιλία τους παραμένει.
Ανεβάζοντας ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο επιχειρηματίας εξήγησε πως μαζί με την τραγουδίστρια πέρασε πολύ όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές. Όπως ανέφερε, έχει μείνει μόνο σεβασμός και εκτίμηση ανάμεσά τους και εύχεται τα καλύτερα για την πορεία της Άννας Βίσση.
Ο Γιάννης Μωράκης έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του: «10 χρόνια μαζί δεν περιγράφονται εύκολα με λόγια. Είναι ένταση, δημιουργία, εξέλιξη. Η συνεργασία μας με την Άννα ξεκίνησε με το Hotel Ermou — έναν χώρο που από το μηδέν δημιουργήθηκε και έγινε σημείο αναφοράς. Περάσαμε πολλές στιγμές. Δύσκολες και όμορφες, με ένταση — αλλά πάντα αληθινές. Και αυτές είναι που μένουν. Ο κύκλος αυτός ολοκληρώνεται εδώ. Με σεβασμό, εκτίμηση και μόνο τα καλύτερα να κρατάμε. Οι δρόμοι μας χωρίζουν επαγγελματικά, αλλά η σχέση και η φιλία μας παραμένουν. Την ευχαριστώ για όσα μοιραστήκαμε και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνει. Με εκτίμηση — και σε ό,τι νέο ξεκινάς, μόνο επιτυχίες».
Δείτε την ανάρτηση
Η τραγουδίστρια αποχαιρέτησε τον κόσμο του Hotel Ερμού το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η Άννα Βίσση θέλησε να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη που δέχεται όλα αυτά τα χρόνια από τους θαυμαστές της μόλις ανέβηκε στη σκηνή: «Είναι τεράστια η αγάπη που μου δείχνετε κι ελπίζω να την αξίζω. Νομίζετε ότι τα λέω έτσι και ότι είμαι διπλωμάτισσα, αλλά δεν είμαι καθόλου. Όταν μιλάω μπορεί να τα χάνω αλλά σας μεταφέρω ό,τι αισθάνομαι και ότι σκέφτομαι», είπε και έπειτα χαιρέτησε τον Νίκο Καρβέλα που βρισκόταν στο πλήθος και αναφέρθηκε στα τραγούδια τους: «Τα διαλέγουμε μαζί. Είναι ένας σώμα και μία ιστορία, που μετράει 53 χρόνια τώρα», επισήμανε.
Στη συνέχεια, δήλωσε: «Δεν είναι ακριβώς το πού τραγουδάμε. Είναι αυτός που τραγουδάει κι αυτοί που παίζουν μαζί του και ο κόσμος που έρχεται να μας δει. Εγώ για ένα πράγμα θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Για την πίστη σας σε εμένα, στην πορεία μου, στις αποφάσεις μου... Κι ας διαφωνούμε πολλές φορές. Σας νικάω στο τέλος νομίζω, γιατί σας πείθω ότι αυτό που έχω βάλει στο στόμα μου και έχω ερμηνεύσει, είναι η αλήθεια μου. Η αλήθεια δεν είναι μόνο μία σε κάθε έκφανση της ζωή μας, είναι πολλές αλήθειες που μας πνίγουν και μας ορίζουν και μας χαρακτηρίζουν και χαιρόμαι γιατί τις μοιράζομαι με ένα κοινό που είναι τιμή μου που είναι κοινό μου».
