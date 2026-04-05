Αυλαία για την Άννα Βίσση στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται: Τραγούδησε με τον Καρβέλα και ανακοίνωσε τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
Μας αγαπήσατε πιο πολύ απ’ ότι περιμέναμε, είναι τουλάχιστον συγκινητική αυτή η αγάπη και κρατάει τόσα χρόνια, δήλωσε συγκινημένη η τραγουδίστρια
Αυλαία έριξε η Άννα Βίσση στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται τα τελευταία δέκα χρόνια και είχε ετοιμάσει μία βραδιά γεμάτη εκπλήξεις για τον κόσμο που βρέθηκε εκεί, με συγκινητικά λόγια, την εμφάνιση του Νίκου Καρβέλα και αλλά και την ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζει.
Η τραγουδίστρια βγήκε στη σκηνή και πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα, θέλησε να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη που δέχεται όλα αυτά τα χρόνια από τους θαυμαστές της: «Είναι τεράστια η αγάπη που μου δείχνετε κι ελπίζω να την αξίζω. Νομίζετε ότι τα λέω έτσι και ότι είμαι διπλωμάτισσα, αλλά δεν είμαι καθόλου. Όταν μιλάω μπορεί να τα χάνω αλλά σας μεταφέρω ό,τι αισθάνομαι και ότι σκέφτομαι», είπε και έπειτα χαιρέτησε τον Νίκο Καρβέλα που βρισκόταν στο πλήθος και αναφέρθηκε στα τραγούδια τους: «Τα διαλέγουμε μαζί. Είναι ένας σώμα και μία ιστορία, που μετράει 53 χρόνια τώρα», επισήμανε.
Στη συνέχεια, δήλωσε: «Δεν είναι ακριβώς το πού τραγουδάμε. Είναι αυτός που τραγουδάει κι αυτοί που παίζουν μαζί του και ο κόσμος που έρχεται να μας δει. Εγώ για ένα πράγμα θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Για την πίστη σας σε εμένα, στην πορεία μου, στις αποφάσεις μου... Κι ας διαφωνούμε πολλές φορές. Σας νικάω στο τέλος νομίζω, γιατί σας πείθω ότι αυτό που έχω βάλει στο στόμα μου και έχω ερμηνεύσει, είναι η αλήθεια μου. Η αλήθεια δεν είναι μόνο μία σε κάθε έκφανση της ζωή μας, είναι πολλές αλήθειες που μας πνίγουν και μας ορίζουν και μας χαρακτηρίζουν και χαιρόμαι γιατί τις μοιράζομαι με ένα κοινό που είναι τιμή μου που είναι κοινό μου».
Αφού το πρόγραμμα ξεκίνησε, η Άννα Βίσση ανέβασε στη σκηνή τον Νίκο Καρβέλα και τραγούδησαν μαζί κάποιες από τις επιτυχίες τους.
Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές που χάρισε η τραγουδίστρια ήταν εκείνη κατά την οποία τραγούδησε το κομμάτι «Μεθυσμένη μου καρδιά» στην αδελφή της, Νίκη Βίσση, έχοντας πέσει στα γόνατα στη σκηνή για να την πλησιάσει.
Λίγο πριν το τέλος, η Άννα Βίσση ανακοίνωσε και επίσημα τη συναυλία που ετοιμάζει τον Σεπτέμβριο του 2026 στο ΟΑΚΑ: «Σας ευχαριστούμε ειλικρινά, κι εγώ και ο Νίκος και όλοι οι συνεργάτες μου, για την αγάπη που μας δείχνετε και αυτά που περιμένετε να κάνουμε, γιατί αυτά είναι που μας φτιάχνουν και μας κάνουν να φτάσουμε στο ΟΑΚΑ φέτος. Από τώρα ανησυχώ και προσπαθώ να το φτιάξω όσο καλύτερα γίνεται. Θα ανταμίψω αυτή την αγάπη σας με ό,τι καλύτερο μπορώ. Μπορώ. Το ΟΑΚΑ θα είναι τέλος Σεπτεμβρίου. Θα βγει όπου να’ ναι ανακοίνωση. Τι να το κρύψω; 26 Σεπτεμβρίου, ετοιμαστείτε. Κλείνει ένας ωραίος κύκλος, και εύχομαι και σε εσάς, που με εμπιστεύεστε, που με ακολουθείτε, να ανοίξει ένας καινούργιος καλύτερος. Γι’ αυτό θα προσπαθώ πάντα», είπε.
Στο τέλος, η τραγουδίστρια υποκλίθηκε και αποχαιρέτησε τον κόσμο λέγοντας: «Μας αγαπήσατε πιο πολύ απ’ ότι περιμέναμε. Είναι τουλάχιστον συγκινητική αυτή η αγάπη. Κρατάει τόσα χρόνια. Κάποιος λόγος θα υπάρχει για να κρατάει».
