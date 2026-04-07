Συγκινημένος ο τραγουδιστής Νίκος Ραπτάκης ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με την Άννα Βίσση μετά από 10 χρόνια, το σχόλιο της τραγουδίστριας
«Πόση ώρα προσπαθώ να κάνω αυτό το βίντεο, δεν μπορώ» λέει εμφανώς συγκινημένος ο τραγουδιστής
Το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση και το Hotel Ερμού ανακοίνωσε συγκινημένος τη Δευτέρα ο τραγουδιστής Νίκος Ραπτάκης, λίγες ώρες μετά την παρόμοια ανακοίνωση του κιθαρίστα Κάρλος Πέρεζ.
Εμφανώς συγκινημένος ο Νίκος Ραπτάκης λέει αρχικά στο βίντεο που ανήρτησε στα social media «πόση ώρα προσπαθώ να κάνω αυτό το βίντεο, δεν μπορώ».
Με δυσκολία συνεχίζει λέγοντας «πριν 10 χρόνια ξεκίνησα τη συνεργασίας με την Άννα Βίσση και το Ηotel Ερμού. Η Άννα εκεί έφτιαξε μια μεγάλη οικογένεια. Αυτά τα 10 χρόνια έφτασαν στο τέλος τους και θα πω κι εγώ ένα αντίο στο Hotel Ερμού και τη φάση».
Στη συνέχεια ευχαριστεί «την Άννα και τον κόσμο, περάσαμε συγκλονιστικά για 10 χρόνια, να ευχαριστήσω την Άννα , σε αγαπώ πολύ» κλείνοντας με την υπόσχεση «θα τα πούμε σύντομα κάπου»
Το βίντεο του Νίκου Ραπτάκη σχολίασε η Άννα Βίσση γράφοντας «Νίκο μου εμένα θα μου λείψεις πιο πολύ αλλά… πρέπει να προχωρήσεις και το καταλαβαίνω. Καλή επιτυχία στο νέο σου εγχείρημα κι εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα!»
