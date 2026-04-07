Συγκινημένος ο τραγουδιστής Νίκος Ραπτάκης ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με την Άννα Βίσση μετά από 10 χρόνια, το σχόλιο της τραγουδίστριας
Το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση και το Hotel Ερμού ανακοίνωσε συγκινημένος τη Δευτέρα ο τραγουδιστής Νίκος Ραπτάκης, λίγες ώρες μετά την παρόμοια ανακοίνωση του κιθαρίστα Κάρλος Πέρεζ.

Εμφανώς συγκινημένος ο Νίκος Ραπτάκης λέει αρχικά στο βίντεο που ανήρτησε στα social media «πόση ώρα προσπαθώ να κάνω αυτό το βίντεο, δεν μπορώ».

Με δυσκολία συνεχίζει λέγοντας «πριν 10 χρόνια ξεκίνησα τη συνεργασίας με την Άννα Βίσση και το Ηotel Ερμού. Η Άννα εκεί έφτιαξε μια μεγάλη οικογένεια. Αυτά τα 10 χρόνια έφτασαν στο τέλος τους και θα πω κι εγώ ένα αντίο στο Hotel Ερμού και τη φάση».

Στη συνέχεια ευχαριστεί «την Άννα και τον κόσμο, περάσαμε συγκλονιστικά για 10 χρόνια, να ευχαριστήσω την Άννα , σε αγαπώ πολύ» κλείνοντας με την υπόσχεση «θα τα πούμε σύντομα κάπου»



Το βίντεο του Νίκου Ραπτάκη σχολίασε η Άννα Βίσση γράφοντας «Νίκο μου εμένα θα μου λείψεις πιο πολύ αλλά… πρέπει να προχωρήσεις και το καταλαβαίνω. Καλή επιτυχία στο νέο σου εγχείρημα κι εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα!»

Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

