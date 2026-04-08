Η Δήμητρα Κατσαφάδου ανέβασε βίντεο από το meeting της εταιρείας της - Η εμφάνιση που έκλεψε τις εντυπώσεις
Η επιχειρηματίας δοκίμασε το νέο trend, φορώντας ένα μαύρο oversized σακάκι σαν φόρεμα
Τη νέα τάση της μόδας no pants look δοκίμασε η Δήμητρα Κατσαφάδου, στο meeting της εταιρείας της από το οποίο έδωσε ένα βίντεο στη δημοσιότητα.
Η επιχειρηματίας, σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την εκδήλωση που πραγματοποίησε για την εταιρεία της, παρουσιάζεται με ένα oversized σακάκι, σε μαύρο χρώμα, φορεμένο σαν φόρεμα, με πολύ κοντό σορτς, το οποίο συνδύασε με μαύρο καλσόν, που στο πίσω μέρος είχε στρας, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ψηλοτάκουνες γόβες.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Δήμητρα Κατσαφάδου έγραψε: «Μιας και είναι η πιο κατανυκτική γιορτή της Ορθοδοξίας μας, μοιράζομαι μαζί σας το meeting της La vie μου. Μια πορεία σιωπής, περισυλλογής και βαθιάς συγκίνησης… Η ψυχή στρέφεται προς τα μέσα για να αναζητήσει το φως και την αλήθειά της. Τα Πάθη δεν είναι μόνο μια ιστορία θυσίας…είναι ένας καθρέφτης της ανθρώπινης αντοχής. Της βαθιάς αγάπης που δε λυγίζει μπροστά στον πόνο… Της αγάπης που όλοι αναζητάμε…μέσα μας. Αυτή είναι και η αγάπη που σας έχω. Να ανάψετε ένα κεράκι για όλους».
Το no pants look αποτελεί ένα νέο trend στον χώρο της μόδας που παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια, κατά το οποίο τα παντελόνια αντικαθίστανται από εσώρουχα, καλσόν ή πολύ κοντά σορτς, συχνά συνδυασμένα με σακάκια ή πουλόβερ. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις πασαρέλες το 2023 και στόχος του trend είναι η απελευθέρωση. Η Κένταλ Τζένερ είναι από τις πρώτες γυναίκες στον χώρο της μόδας που το υιοθέτησαν.
