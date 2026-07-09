Άρης Μουγκοπέτρος: Έκανα πέντε επεμβάσεις στο χέρι και δύο στο μάτι μέσα σε 11 μήνες, το δεξί μου μάτι βλέπει 15%
Άρης Μουγκοπέτρος: Έκανα πέντε επεμβάσεις στο χέρι και δύο στο μάτι μέσα σε 11 μήνες, το δεξί μου μάτι βλέπει 15%
Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου μίλησε για την επιστροφή του στις πίστες έναν χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό του - «Όταν είδα την αφίσα μου έκλαιγα σαν παιδάκι», είπε
Πέντε επεμβάσεις στο χέρι και δύο στο μάτι έκανε ο Άρης Μουγκοπέτρος μέσα σε 11 μήνες από το ατύχημά του και όπως αποκάλυψε, το δεξί του μάτι πλέον βλέπει κατά 15%.
Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Action Τώρα» με αφορμή την επιστροφή του στις πίστες έναν χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό του από κροτίδα σε γλέντι, και εξήγησε πως έχει επανέλθει κατά 98% όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο παίζει κλαρίνο. Το γεγονός πως μπορεί και βρίσκεται στη σκηνή τον συγκινεί ιδιαίτερα, γι' αυτό και μόλις είδε την αφίσα του ξέσπασε σε κλάματα.
Ο Άρης Μουγκοπέτρος εξήγησε πως περίμενε να ολοκληρωθούν όλες οι επεμβάσεις του για να μπορέσει να παίξει ξανά μουσική: «Το κλαρίνο το πήρα στα χέρια μου 21 Μαρτίου. Περίμενα να περάσουν όλες οι επεμβάσεις. Έκανα εφτά επεμβάσεις μέσα σε 11 μήνες. Πέντε στο χέρι μου και δύο στο μάτι μου. Το μάτι είναι στη θέση του. Δεν βλέπει. Βλέπει 15% το δεξί μου το μάτι, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ. Γιατί με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και τη θέληση τη δική μου αυτή τη στιγμή είμαι στο 98% στο επίπεδο που έπαιζα. Και είναι σημαντικό αυτό. Το να έχεις χάσει δύο δάχτυλα και να παίζεις το ίδιο…», είπε αρχικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ανέφερε πως ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει πως θα πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση έναν χρόνο μετά: «Αύριο είναι η πρώτη εμφάνιση στην Αθήνα μετά από το συμβάν που είχα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί σήμερα μίλησα με τον επιχειρηματία που έχουμε συμφωνήσει για τη συγκεκριμένη τη δουλειά και μου είπε ότι έχουμε κλείσει γύρω στα 3.000 άτομα. Είναι στην Ηλιούπολη στα Πολυκλαδικά. Η χαρά μου είναι τεράστια. Το να βλέπεις τώρα λάβαρο και με τη φωτογραφία σου πάλι… Έκατσα την πρώτη μέρα και έκλαιγα σαν παιδάκι μόλις το είδα. Λέω "δεν το πιστεύω". Μου φαινόταν απίστευτο», δήλωσε.
Κλείνοντας, ο Άρης Μουγκοπέτρος επισήμανε πως χρειάστηκε εντατική εξάσκηση για να επανέλθει, όμως δεν αισθάνθηκε στιγμή να κουράζεται, καθώς κάνει αυτό που αγαπά: «Είναι τουλάχιστον 15 ώρες που κάνω εξάσκηση. Εγώ αυτή τη στιγμή εδώ, παίζω με ένα τένοντα, γι’ αυτό δουλεύουν και τα δύο καλά. Και πρέπει να το προσέξω όσο μπορώ, γιατί φλερτάρω με την τενοντίτιδα συχνά. Δεν το είδα σαν κούραση, δεν κουράστηκα καθόλου όσες ώρες και να παίξω. Έχω επιστρέψει», είπε.
Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Action Τώρα» με αφορμή την επιστροφή του στις πίστες έναν χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό του από κροτίδα σε γλέντι, και εξήγησε πως έχει επανέλθει κατά 98% όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο παίζει κλαρίνο. Το γεγονός πως μπορεί και βρίσκεται στη σκηνή τον συγκινεί ιδιαίτερα, γι' αυτό και μόλις είδε την αφίσα του ξέσπασε σε κλάματα.
Ο Άρης Μουγκοπέτρος εξήγησε πως περίμενε να ολοκληρωθούν όλες οι επεμβάσεις του για να μπορέσει να παίξει ξανά μουσική: «Το κλαρίνο το πήρα στα χέρια μου 21 Μαρτίου. Περίμενα να περάσουν όλες οι επεμβάσεις. Έκανα εφτά επεμβάσεις μέσα σε 11 μήνες. Πέντε στο χέρι μου και δύο στο μάτι μου. Το μάτι είναι στη θέση του. Δεν βλέπει. Βλέπει 15% το δεξί μου το μάτι, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ. Γιατί με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και τη θέληση τη δική μου αυτή τη στιγμή είμαι στο 98% στο επίπεδο που έπαιζα. Και είναι σημαντικό αυτό. Το να έχεις χάσει δύο δάχτυλα και να παίζεις το ίδιο…», είπε αρχικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ανέφερε πως ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει πως θα πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση έναν χρόνο μετά: «Αύριο είναι η πρώτη εμφάνιση στην Αθήνα μετά από το συμβάν που είχα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί σήμερα μίλησα με τον επιχειρηματία που έχουμε συμφωνήσει για τη συγκεκριμένη τη δουλειά και μου είπε ότι έχουμε κλείσει γύρω στα 3.000 άτομα. Είναι στην Ηλιούπολη στα Πολυκλαδικά. Η χαρά μου είναι τεράστια. Το να βλέπεις τώρα λάβαρο και με τη φωτογραφία σου πάλι… Έκατσα την πρώτη μέρα και έκλαιγα σαν παιδάκι μόλις το είδα. Λέω "δεν το πιστεύω". Μου φαινόταν απίστευτο», δήλωσε.
Κλείνοντας, ο Άρης Μουγκοπέτρος επισήμανε πως χρειάστηκε εντατική εξάσκηση για να επανέλθει, όμως δεν αισθάνθηκε στιγμή να κουράζεται, καθώς κάνει αυτό που αγαπά: «Είναι τουλάχιστον 15 ώρες που κάνω εξάσκηση. Εγώ αυτή τη στιγμή εδώ, παίζω με ένα τένοντα, γι’ αυτό δουλεύουν και τα δύο καλά. Και πρέπει να το προσέξω όσο μπορώ, γιατί φλερτάρω με την τενοντίτιδα συχνά. Δεν το είδα σαν κούραση, δεν κουράστηκα καθόλου όσες ώρες και να παίξω. Έχω επιστρέψει», είπε.
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