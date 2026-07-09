Πάνος Σταθακόπουλος: Δεν μετάνιωσα που δεν έγινα παπάς, έκανα αυτόν τον ρόλο μέσα από τη δουλειά του ηθοποιού
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Πάνος Σταθακόπουλος Παπάς

Πάνος Σταθακόπουλος: Δεν μετάνιωσα που δεν έγινα παπάς, έκανα αυτόν τον ρόλο μέσα από τη δουλειά του ηθοποιού

Χαίρομαι όταν μου δίνουν ρόλους παπά και ειδικά ότι ψέλνω, σχολίασε ο ηθοποιός

Πάνος Σταθακόπουλος: Δεν μετάνιωσα που δεν έγινα παπάς, έκανα αυτόν τον ρόλο μέσα από τη δουλειά του ηθοποιού
Ιωάννα Μαρίνου
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Στην απόφαση να γίνει ηθοποιός και όχι παπάς, όπως είχε αρχικά σκεφτεί, αναφέρθηκε ο Πάνος Σταθακόπουλος, εξηγώντας πως μέσα από την υποκριτική έχει την ευκαιρία να υποδυθεί τον ρόλο κληρικού.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός το βράδυ της Τετάρτης 8 Ιουλίου στην εκπομπή Καλύτερα Αργά, ανέφερε μεταξύ άλλων πως αν και πήγε σε ηλικία 12 ετών στην Τήνο για να φοιτήσει σε Ιερατική Σχολή, τελικά αντιλήφθηκε πως η κλίση του για τον καλλιτεχνικό χώρο ήταν πιο έντονη.

Αρχικά, ο Πάνος Σταθακόπουλος παραδέχτηκε πως η Τήνος αποτέλεσε για εκείνον μία διαφυγή: «Δεν πήγα με σκοπό να γίνω ηθοποιός. Είπα ότι θα πάω να γίνω παπάς, για να πάω στην Τήνο, για να φύγω από το χωριό. Είχα όμως μια έφεση στο θέμα», και πρόσθεσε για τη δουλειά του ηθοποιού: «Δεν μετάνιωσα, γιατί στο επάγγελμα που είμαι έχω κάνει και παπάδες. Είναι μια δουλειά που σου δίνει το περιθώριο να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Χαίρομαι όταν μου δίνουν ρόλους παπά και ειδικά ότι πρέπει να ψάλλω».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
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