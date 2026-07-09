Από τις λέξεις στις πληγές: Η υποψήφια διδάκτωρ που έφερε τη συζήτηση για τη γλωσσική βία στην πλατεία ενός χωριού

Όταν το κοινό έγινε μέρος της ομιλίας

Η σιωπή της πλατείας

Η παιδεία ως απάντηση

- Τον εκφοβισμό και τον διαδικτυακό εκφοβισμό,- Την ρητορική μίσους και τα στερεότυπα,-Την δημόσια διαπόμπευση (shaming),-Την πρόκληση και διαδικτυακή παρενόχληση (trolling).Παράλληλα ανέλυσε τους μηχανισμούς μέσω των οποίων εκδηλώνεται η γλωσσική βία: ύβρεις, απειλές, ειρωνεία, στερεότυπα αλλά ακόμη και το χιούμορ, όταν χρησιμοποιείται για να γελοιοποιήσει ή να εξευτελίσει κάποιον.Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στους λόγους που οδηγούν τους ανθρώπους σε τέτοιες συμπεριφορές, όπως ο θυμός, η απογοήτευση, οι προκαταλήψεις, η ανάγκη επιβολής, η έλλειψη ενσυναίσθησης αλλά και η επανάληψη συμπεριφορών που έχουν γίνει πλέον συνήθεια.Το πιο ζωντανό κομμάτι της εκδήλωσης ήταν το βιωματικό εργαστήριο που ακολούθησε.Δώδεκα κάρτες με πραγματικά παραδείγματα καθημερινής γλωσσικής βίας τοποθετήθηκαν μέσα σε ένα μπολ. Οι συμμετέχοντες καλούνταν να τραβήξουν μία κάρτα, να διαβάσουν δυνατά το σχόλιο και να αναγνωρίσουν ποια μορφή βίας έκρυβε.Ανάμεσα στις φράσεις βρίσκονταν σχόλια όπως: «Πω πω, πώς πάχυνες έτσι; Έχεις κοιταχτεί;», «Ακόμη δεν κάνατε παιδί; Περνάει ο καιρός…», «Όλοι οι άνδρες είναι γουρούνια», «Σώπα εσύ, δεν ξέρεις από αυτά.», «Οι γυναίκες είναι πολύ συναισθηματικές για να πάρουν σοβαρές αποφάσεις».Μέσα από αυτά τα παραδείγματα αναδείχθηκαν έμφυλα στερεότυπα, ρητορική μίσους, αποκλεισμός του συνομιλητή και καθημερινές μορφές λεκτικής επιθετικότητας που συχνά περνούν απαρατήρητες.Σύντομα το εργαστήριο μετατράπηκε σε έναν ανοιχτό διάλογο. Πολλοί συμμετέχοντες αναγνώρισαν προσωπικές εμπειρίες και μοιράστηκαν περιστατικά από τη δική τους ζωή, αποδεικνύοντας ότι οι λέξεις μπορούν να αφήσουν βαθιά και μακροχρόνια τραύματα.Ένα από τα στοιχεία που εντυπωσίασαν περισσότερο την ίδια ήταν η στάση του κοινού.Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης επικράτησε απόλυτη προσήλωση. «Ήταν η πρώτη φορά που υπήρχε απόλυτη σιγή στην πλατεία. Δεν άκουγες κιχ. Δεν το περίμενα, ειδικά επειδή βρισκόμασταν σε ανοιχτό χώρο», λέει χαρακτηριστικά.Παρατήρησε ακόμη ότι πιο εύκολα συμμετείχαν στις δραστηριότητες επισκέπτες από γειτονικά χωριά, ενώ αρκετοί κάτοικοι της Σταμνάς παρέμειναν πιο επιφυλακτικοί. Αρκετές γυναίκες την πλησίασαν πριν από την εκδήλωση λέγοντάς της ότι ήθελαν να μιλήσουν αλλά ντρέπονταν. Παρ' όλα αυτά, όπως σημειώνει, η ταύτιση με τα παραδείγματα ήταν εμφανής.Η ομιλία ολοκληρώθηκε με ένα αισιόδοξο μήνυμα.Η αντιμετώπιση της γλωσσικής βίας, υποστήριξε η ερευνήτρια, περνά μέσα από την καλλιέργεια του κριτικού και του ψηφιακού γραμματισμού, αλλά κυρίως μέσα από την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό.«Οι λέξεις που επιλέγουμε κάθε μέρα μπορούν να γίνουν πληγές, αλλά μπορούν να γίνουν και ελπίδα. Η επιλογή είναι δική μας», ήταν η φράση με την οποία έκλεισε την εκδήλωση.Η πρωτοβουλία φαίνεται ότι δεν θα μείνει στη Σταμνά.Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι συλλόγων από το Παναιτώλιο και το Αγγελόκαστρο, οι οποίοι ζήτησαν από την Ελένη Μπούρου να πραγματοποιήσει αντίστοιχες παρουσιάσεις και στις δικές τους περιοχές.«Τώρα έγινε η αρχή. Θέλουμε να μας μάθεις κι άλλα», της είπαν μετά το τέλος της εκδήλωσης.