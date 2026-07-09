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Η συγκινητική ανάρτηση του Γιώργου Τσαλίκη για τα γενέθλια της συζύγου του: Ο χαμός του αδερφού της, η δύσκολη εγκυμοσύνη και το χειρουργείο μετά τη γέννα
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Γιώργος Τσαλίκης Σύζυγος Γενέθλια Δώρα Δημητροπούλου

Η συγκινητική ανάρτηση του Γιώργου Τσαλίκη για τα γενέθλια της συζύγου του: Ο χαμός του αδερφού της, η δύσκολη εγκυμοσύνη και το χειρουργείο μετά τη γέννα

Είναι ο πιο αξιόλογος άνθρωπος που έχω γνωρίσει και ο άνθρωπος που αγαπάω πιο πολύ στη ζωή μου, έγραψε ο τραγουδιστής για τη Δώρα Δημητροπούλου

Η συγκινητική ανάρτηση του Γιώργου Τσαλίκη για τα γενέθλια της συζύγου του: Ο χαμός του αδερφού της, η δύσκολη εγκυμοσύνη και το χειρουργείο μετά τη γέννα
Γεωργία Κοτζιά
6 ΣΧΟΛΙΑ
Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Γιώργος Τσαλίκης για τα γενέθλια της συζύγου του, στην οποία μίλησε για τον χαμό του αδερφού της, τη δύσκολη εγκυμοσύνη που πέρασε και το χειρουργείο που έκανε μετά τη γέννα.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε την Πέμπτη 9 Ιουλίου δύο φωτογραφίες της Δώρας Δημητροπούλου με τον γιο τους Βασίλη, από το παρελθόν, όπου εκείνη φορούσε μαύρα και ήταν έγκυος, και θέλησε να περιγράψει τα συναισθήματά του για εκείνη εξιστορώντας τι είχε συμβεί την περίοδο που τραβήχτηκαν τα στιγμιότυπα αυτά.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Τσαλίκης, η σύζυγός του παρέμεινε δυνατή παρά τις δυσκολίες και για εκείνον είναι ο πιο αξιόλογος άνθρωπος που έχει γνωρίσει ποτέ: «Η Δώρα μου έχει γενέθλια. Και θέλω να μοιραστώ τα συναισθήματα μου με μια σκηνή από τη ζωή μας... Η Δώρα έγκυος στον Χάρη, έχει μόλις βιώσει το μεγαλύτερο πόνο της ζωής της... Έχει χάσει τον αδερφό της... τον Γιώργο μας... Η ψυχή της είναι μαύρη όπως και τα ρούχα της... Έχει όμως ένα μωράκι στην κοιλιά της κι ένα στην αγκαλιά της... Και πρέπει να τα προστατεύσει... Δεν έκλαψε τότε πολύ... Γιατί ταραζότανε και είχε ήδη κινδυνεύσει στην πρώτη της γέννα... Έκανε τα πάντα να κρατήσει το παιδί... Δεν έκλαιγε μπροστά στο Βασίλη, δεν ήταν ποτέ θλιμμένη... Για να μη το νιώσει το παιδί και πληγωθεί... Έκλαψε πολύ μόλις γέννησε, γέμισε μετά κύστες το πρόσωπο της και έκανε ένα πολύωρο χειρουργείο... Έσκασε είπανε οι γιατροί. Τα κατάφερε όμως... Αυτή είναι η Δώρα... Κάνει τον πόνο της αγάπη... Κάνει τη ζωή της προσφορά... Σε εμάς και στον κόσμο... Ο πιο αξιόλογος άνθρωπος που έχω γνωρίσει... Και ο άνθρωπος που αγαπάω πιο πολύ στη ζωή μου... Να τα χιλιάσεις πολύτιμη, σπάνια και υπέροχη Δώρα μου... Δώρα μας... Δωράκι μου… Δωράκι μας...», έγραψε.

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Η συγκινητική ανάρτηση του Γιώργου Τσαλίκη για τα γενέθλια της συζύγου του: Ο χαμός του αδερφού της, η δύσκολη εγκυμοσύνη και το χειρουργείο μετά τη γέννα
Γεωργία Κοτζιά
6 ΣΧΟΛΙΑ

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