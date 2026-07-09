Συντετριμμένη η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς με τον θάνατο της Μπόνι Τάιλερ: Ήταν παντρεμένη με τον ξάδερφό μου και ήταν κομμάτι της ζωής μου
Συντετριμμένη η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς με τον θάνατο της Μπόνι Τάιλερ: Ήταν παντρεμένη με τον ξάδερφό μου και ήταν κομμάτι της ζωής μου
Η τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της την Πέμπτη 9 Ιουλίου
Συντετριμμένη είναι η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς με τον θάνατο της Μπόνι Τάιλερ, καθώς όπως αποκάλυψε, η τραγουδίστρια ήταν παντρεμένη με τον ξάδερφό της Ρόμπερτ Σάλιβαν και υπήρξε σημαντικό κομμάτι της ζωής της.
Η ηθοποιός αποχαιρέτισε την τραγουδίστρια, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κατά την οποία μίλησε για τις όμορφες στιγμές που μοιράστηκαν.
Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς έγραψε αναλυτικά στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Η καρδιά μου είναι διαλυμένη από την είδηση ότι η αγαπητή μου Μπόνι Τάιλερ πέθανε. Η Μπόνι ήταν παντρεμένη με τον ξάδερφό μου και ήταν κομμάτι της ζωής μου. Εδώ φωτογραφήθηκαμε μαζί τη νύχτα πριν από τον γάμο μου. Τραγουδήσαμε και χορέψαμε στον γάμο μου. Μια εξαιρετική γυναίκα με εξαιρετική φωνή. Μια μοναδική καλλιτέχνις, η οποία τόσο εύκολα θα μπορούσε να ήταν κωμικός, επειδή ήταν ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που γνώρισα γνώρισα. Ευχαριστώ Μπόνι για τη χαρά που έφερες σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Αναπαύσου εν ειρήνη, όμορφη κυρία. Στέλνω την αγάπη μου στον Ρόμπερτ και στην οικογένεια. Ο Θεός να σε ευλογεί».
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Η οικογένεια της Μπόνι Τάιλερ ανακοίνωσε τον θάνατό της την Πέμπτη 9 Ιουλίου, χαρακτηρίζοντάς τον απρόσμενο, παρότι νοσηλεύονταν σε δύσκολη κατάσταση τους τελευταίους μήνες σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία. Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία».
Η ηθοποιός αποχαιρέτισε την τραγουδίστρια, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κατά την οποία μίλησε για τις όμορφες στιγμές που μοιράστηκαν.
Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς έγραψε αναλυτικά στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Η καρδιά μου είναι διαλυμένη από την είδηση ότι η αγαπητή μου Μπόνι Τάιλερ πέθανε. Η Μπόνι ήταν παντρεμένη με τον ξάδερφό μου και ήταν κομμάτι της ζωής μου. Εδώ φωτογραφήθηκαμε μαζί τη νύχτα πριν από τον γάμο μου. Τραγουδήσαμε και χορέψαμε στον γάμο μου. Μια εξαιρετική γυναίκα με εξαιρετική φωνή. Μια μοναδική καλλιτέχνις, η οποία τόσο εύκολα θα μπορούσε να ήταν κωμικός, επειδή ήταν ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που γνώρισα γνώρισα. Ευχαριστώ Μπόνι για τη χαρά που έφερες σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Αναπαύσου εν ειρήνη, όμορφη κυρία. Στέλνω την αγάπη μου στον Ρόμπερτ και στην οικογένεια. Ο Θεός να σε ευλογεί».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η οικογένεια της Μπόνι Τάιλερ ανακοίνωσε τον θάνατό της την Πέμπτη 9 Ιουλίου, χαρακτηρίζοντάς τον απρόσμενο, παρότι νοσηλεύονταν σε δύσκολη κατάσταση τους τελευταίους μήνες σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία. Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία».
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