Επανεκπαιδεύτηκε ως έφεδρος αλεξιπτωτιστής και πραγματοποίησε δύο άλματα ο Μπακογιάννης, «τιμή η κλήση, καθήκον η ανταπόκριση» είπε

«Η εφεδρεία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία. Αφορά όχι μόνο την άμυνα αλλά και τη συμμετοχή των πολιτών στην εθνική προσπάθεια» ανέφερε σε ανάρτηση του