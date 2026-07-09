Όταν η Μπόνι Τάιλερ συνεργάστηκε με τη Σοφία Αρβανίτη σε τραγούδι του Μιχάλη Ρακιντζή
Όταν η Μπόνι Τάιλερ συνεργάστηκε με τη Σοφία Αρβανίτη σε τραγούδι του Μιχάλη Ρακιντζή
Η θρυλική Ουαλή τραγουδίστρια, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών είχε ερμηνεύσει με τη Σοφία Αρβανίτη το «Πεθαίνω στην ερημιά/The Desert Is in Your Heart»
Η θρυλική Ουαλή τραγουδίστρια, Μπόνι Τάιλερ που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, είχε αφήσει το αποτύπωμά της και στην ελληνική δισκογραφία μέσα από μια ιδιαίτερη συνεργασία με τη Σοφία Αρβανίτη και τον Μιχάλη Ρακιντζή.
Η Μπόνι Τάιλερ έγινε παγκοσμίως γνωστή με μεγάλες επιτυχίες όπως το «Total Eclipse of the Heart», «Holding Out for a Hero» και «It's a Heartache», ωστόσο η πορεία της περιλάμβανε και μια ξεχωριστή στιγμή που συνδέθηκε με την Ελλάδα.
Το 1992, η διεθνής σταρ συνεργάστηκε με τη Σοφία Αρβανίτη στο τραγούδι «Πεθαίνω στην ερημιά/The Desert Is in Your Heart», ένα ντουέτο σε μουσική του Μιχάλη Ρακιντζή και στίχους του Τέρη Σιγανού και της Σοφίας Αρβανίτη. Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στον δίσκο «Παράφορα» της τελευταίας.
Ακούστε το «Πεθαίνω στην ερημιά/The Desert Is in Your Heart»
Η συνεργασία προέκυψε μέσα από τον Μιχάλη Ρακιντζή, ο οποίος γνώριζε τη Μπόνι Τάιλερ και της πρότεινε το τραγούδι. Όπως είχε αναφέρει η Σοφία Αρβανίτη σε παλαιότερη συνέντευξή της, οι δύο καλλιτέχνιδες ανήκαν στην ίδια δισκογραφική εταιρεία, την BMG, γεγονός που βοήθησε να ανοίξει ο δρόμος για τη συνεργασία.
«Το ντουέτο με τη θεά Μπόνι Τάιλερ ήταν συγκλονιστικό»
Η Σοφία Αρβανίτη είχε μιλήσει για τη συγκεκριμένη συνεργασία σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» το 2022, χαρακτηρίζοντας τη συνύπαρξή τους «συγκλονιστική». «Το ντουέτο με τη θεά Μπόνι Τάιλερ ήταν συγκλονιστικό. Εκείνη την περίοδο εργαζόμουν με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου στη "Σφεντόνα" και η Μπόνι Τάιλερ ήρθε και με καμάρωσε να τραγουδάω μαζί του. Είχε πάρει μια ερασιτεχνική κάμερα που είχαμε και τράβαγε κι εκείνη και αστειευόταν μαζί μας», είχε αναφέρει.
Η τραγουδίστρια είχε μιλήσει και για τη συνεργασία της με τον Μιχάλη Ρακιντζή, εξηγώντας πως το τραγούδι δεν είχε γραφτεί αρχικά για εκείνη. «Ο Μιχάλης Ρακιντζής δεν το έγραψε για μένα. Μου είπε "έχω κάποια τραγούδια στο συρτάρι, θέλεις να τα ακούσεις, μήπως βρούμε κάτι;"», είχε δηλώσει, προσθέτοντας: «Δεν ξέρω από τι το εμπνεύστηκε, είναι ένα δικό του κομμάτι που αφορά στο δικό του παρελθόν και δεν τον ρώτησα ποτέ».
Σε συνέντευξή της στην «Espresso» πριν από περίπου δύο χρόνια, η Σοφία Αρβανίτη είχε αναφερθεί ξανά στη συγκεκριμένη συνεργασία, τονίζοντας τη σημασία της. «Με τον Μιχάλη Ρακιντζή ακολούθησε ακόμη ένας δίσκος, όπου συνέβη κάτι συγκλονιστικό: Με έφερε σε επαφή με τη διεθνούς φήμης ποπ τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ με ένα τραγούδι, το ντουέτο "Πεθαίνω στην ερημιά/The dessert is in your heart", το οποίο θεωρώ αξιοσημείωτη στιγμή στην ελληνική δισκογραφία. Θα έλεγα το ίδιο ακόμη κι αν δεν το είχα τραγουδήσει εγώ», είχε πει.
Η Σοφία Αρβανίτη είχε μιλήσει με θερμά λόγια και για την προσωπικότητα της Μπόνι Τάιλερ, περιγράφοντας την εμπειρία της ηχογράφησης: «Μου έμεινε ότι είναι μια επαγγελματίας με χαρούμενο και ευθύ πρόσωπο και πολύ υπεύθυνη στη δουλειά της. Το κομμάτι το είπε συγκλονιστικά, κάθισε και το δούλεψε πολύ. Eκανε κάποιες πρόβες και παρουσία μας στο στούντιο και ήταν πραγματικά απολαυστικό να βλέπεις να προβάρει το τραγούδι σου η Μπόνι Τάιλερ».
Η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει επίσης, πως οι δύο τους διατήρησαν καλή σχέση και μετά τη συνεργασία τους, καθώς όταν συναντήθηκαν ξανά σε συναυλία της Τάιλερ, η Ουαλή τραγουδίστρια τη υποδέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά. «Hταν φανταστική εμπειρία η συνεργασία μας, όπως φανταστική εμπειρία ήταν και η περσινή, όταν την είδα σε μια συναυλία της στο Sunny Festival. Όταν ενημερώθηκε από τους ανθρώπους της ότι βρισκόμουν εκεί και ότι ήθελα να τη συναντήσω στο καμαρίνι της, με υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες, ενώ αναφέρθηκε σε μένα και από τη σκηνή, λέγοντας ότι επιθυμεί να κάνουμε ξανά ένα τραγούδι μαζί. Πραγματικά είναι ένα πολύ γενναιόδωρο άτομο», είχε δηλώσει.
Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή την Πέμπτη 9 Ιουλίου, με την οικογένεια της Μπόνι Τάιλερ να κάνει λόγο για έναν απρόσμενο χαμό. H τραγουδίστρια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας.
Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της, η οικογένεια και η ομάδα της ανέφεραν: «Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία. Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία».
Τον περασμένο Μάιο, η εμβληματική τραγουδίστρια είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Μετά την επέμβαση τέθηκε σε τεχνητό κώμα. Σε μεταγενέστερη ενημέρωση, εκπρόσωπός της είχε αναφέρει ότι η Μπόνι Τάιλερ είχε βγει από το τεχνητό κώμα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της παρέμενε ιδιαίτερα κρίσιμη και συνέχιζε να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Η Μπόνι Τάιλερ έγινε παγκοσμίως γνωστή με μεγάλες επιτυχίες όπως το «Total Eclipse of the Heart», «Holding Out for a Hero» και «It's a Heartache», ωστόσο η πορεία της περιλάμβανε και μια ξεχωριστή στιγμή που συνδέθηκε με την Ελλάδα.
Το 1992, η διεθνής σταρ συνεργάστηκε με τη Σοφία Αρβανίτη στο τραγούδι «Πεθαίνω στην ερημιά/The Desert Is in Your Heart», ένα ντουέτο σε μουσική του Μιχάλη Ρακιντζή και στίχους του Τέρη Σιγανού και της Σοφίας Αρβανίτη. Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στον δίσκο «Παράφορα» της τελευταίας.
Ακούστε το «Πεθαίνω στην ερημιά/The Desert Is in Your Heart»
Η συνεργασία προέκυψε μέσα από τον Μιχάλη Ρακιντζή, ο οποίος γνώριζε τη Μπόνι Τάιλερ και της πρότεινε το τραγούδι. Όπως είχε αναφέρει η Σοφία Αρβανίτη σε παλαιότερη συνέντευξή της, οι δύο καλλιτέχνιδες ανήκαν στην ίδια δισκογραφική εταιρεία, την BMG, γεγονός που βοήθησε να ανοίξει ο δρόμος για τη συνεργασία.
«Το ντουέτο με τη θεά Μπόνι Τάιλερ ήταν συγκλονιστικό»
Η Σοφία Αρβανίτη είχε μιλήσει για τη συγκεκριμένη συνεργασία σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» το 2022, χαρακτηρίζοντας τη συνύπαρξή τους «συγκλονιστική». «Το ντουέτο με τη θεά Μπόνι Τάιλερ ήταν συγκλονιστικό. Εκείνη την περίοδο εργαζόμουν με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου στη "Σφεντόνα" και η Μπόνι Τάιλερ ήρθε και με καμάρωσε να τραγουδάω μαζί του. Είχε πάρει μια ερασιτεχνική κάμερα που είχαμε και τράβαγε κι εκείνη και αστειευόταν μαζί μας», είχε αναφέρει.
Η τραγουδίστρια είχε μιλήσει και για τη συνεργασία της με τον Μιχάλη Ρακιντζή, εξηγώντας πως το τραγούδι δεν είχε γραφτεί αρχικά για εκείνη. «Ο Μιχάλης Ρακιντζής δεν το έγραψε για μένα. Μου είπε "έχω κάποια τραγούδια στο συρτάρι, θέλεις να τα ακούσεις, μήπως βρούμε κάτι;"», είχε δηλώσει, προσθέτοντας: «Δεν ξέρω από τι το εμπνεύστηκε, είναι ένα δικό του κομμάτι που αφορά στο δικό του παρελθόν και δεν τον ρώτησα ποτέ».
Σε συνέντευξή της στην «Espresso» πριν από περίπου δύο χρόνια, η Σοφία Αρβανίτη είχε αναφερθεί ξανά στη συγκεκριμένη συνεργασία, τονίζοντας τη σημασία της. «Με τον Μιχάλη Ρακιντζή ακολούθησε ακόμη ένας δίσκος, όπου συνέβη κάτι συγκλονιστικό: Με έφερε σε επαφή με τη διεθνούς φήμης ποπ τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ με ένα τραγούδι, το ντουέτο "Πεθαίνω στην ερημιά/The dessert is in your heart", το οποίο θεωρώ αξιοσημείωτη στιγμή στην ελληνική δισκογραφία. Θα έλεγα το ίδιο ακόμη κι αν δεν το είχα τραγουδήσει εγώ», είχε πει.
Η Σοφία Αρβανίτη είχε μιλήσει με θερμά λόγια και για την προσωπικότητα της Μπόνι Τάιλερ, περιγράφοντας την εμπειρία της ηχογράφησης: «Μου έμεινε ότι είναι μια επαγγελματίας με χαρούμενο και ευθύ πρόσωπο και πολύ υπεύθυνη στη δουλειά της. Το κομμάτι το είπε συγκλονιστικά, κάθισε και το δούλεψε πολύ. Eκανε κάποιες πρόβες και παρουσία μας στο στούντιο και ήταν πραγματικά απολαυστικό να βλέπεις να προβάρει το τραγούδι σου η Μπόνι Τάιλερ».
Η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει επίσης, πως οι δύο τους διατήρησαν καλή σχέση και μετά τη συνεργασία τους, καθώς όταν συναντήθηκαν ξανά σε συναυλία της Τάιλερ, η Ουαλή τραγουδίστρια τη υποδέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά. «Hταν φανταστική εμπειρία η συνεργασία μας, όπως φανταστική εμπειρία ήταν και η περσινή, όταν την είδα σε μια συναυλία της στο Sunny Festival. Όταν ενημερώθηκε από τους ανθρώπους της ότι βρισκόμουν εκεί και ότι ήθελα να τη συναντήσω στο καμαρίνι της, με υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες, ενώ αναφέρθηκε σε μένα και από τη σκηνή, λέγοντας ότι επιθυμεί να κάνουμε ξανά ένα τραγούδι μαζί. Πραγματικά είναι ένα πολύ γενναιόδωρο άτομο», είχε δηλώσει.
Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή την Πέμπτη 9 Ιουλίου, με την οικογένεια της Μπόνι Τάιλερ να κάνει λόγο για έναν απρόσμενο χαμό. H τραγουδίστρια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας.
Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της, η οικογένεια και η ομάδα της ανέφεραν: «Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία. Θα εκδώσουμε περαιτέρω ανακοίνωση σύντομα, αλλά προς το παρόν ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτική μας ζωή, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία».
Τον περασμένο Μάιο, η εμβληματική τραγουδίστρια είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Μετά την επέμβαση τέθηκε σε τεχνητό κώμα. Σε μεταγενέστερη ενημέρωση, εκπρόσωπός της είχε αναφέρει ότι η Μπόνι Τάιλερ είχε βγει από το τεχνητό κώμα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της παρέμενε ιδιαίτερα κρίσιμη και συνέχιζε να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα