Emmy 2026: Ο Δημήτρης Γιαννέτος είναι υποψήφιος για τη σειρά «All’s Fair» με την Κιμ Καρντάσιαν
Emmy 2026: Ο Δημήτρης Γιαννέτος είναι υποψήφιος για τη σειρά «All’s Fair» με την Κιμ Καρντάσιαν
O Έλληνας hair stylist είχε αναλάβει στη σειρά τα χτενίσματα της τηλεπερσόνας
Από μία ελληνική παρουσία συνοδεύτηκε η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα 78α Βραβεία Emmy, καθώς ο Δημήτρης Γιαννέτος συγκαταλέγεται σε εκείνους που διεκδικούν ένα βραβείο στην κατηγορία Outstanding Hairstyling (Καλύτερο Hair Styling).
Ο Έλληνας hair stylist είναι υποψήφιος για τη δουλειά του στη σειρά «All's Fair» του Hulu, σε παραγωγή του Ράιαν Μέρφι, όπου είχε αναλάβει τα χτενίσματα της Κιμ Καρντάσιαν.
Την υποψηφιότητα μοιράζεται με τα υπόλοιπα μέλη της δημιουργικής ομάδας της σειράς, τους Βάλερι Τζάκσον, Μισέλ Σέγκλια, Λίντα Φλάουερς και Σαρίφ Πόστον. Μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, ο Δημήτρης Γιαννέτος προχώρησε την Πέμπτη 9 Ιουλίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τους συνεργάτες του, αλλά και προς την Καρντάσιαν για την εμπιστοσύνη που του έδειξε.
Μεταξύ άλλων έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Νιώθω τόσο μεγάλη τιμή που δουλεύω δίπλα σε τόσο ταλαντούχους ανθρώπους και μαθαίνω κάθε μέρα όλο και περισσότερα για τα μαλλιά! Το να είμαι υποψήφιος σε αυτή την κατηγορία μαζί με όλους εσάςΒάλερι Τζάκσον, Μισέλ Σέγκλια, Λίντα Φλάουερς, Σαρίφ Πόστον, με κάνει να νιώθω απίστευτα ευγνώμων, σας λατρεύω όλου. Kιμ, με εμπνέεις πραγματικά κάθε μέρα όλο και περισσότερο με το πάθος σου, την ηθική σου στη δουλειά και το πόσο ταπεινή είσαι. Ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκες σε ένα τόσο μεγάλο πρότζεκτ, νιώθω απίστευτα ευγνώμων, σε αγαπώ».
Δείτε την ανάρτησή του
Η ανάρτησή του συγκέντρωσε χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια, ανάμεσά τους εκείνα της Ντέμι Μουρ, της Λόρεν Σάντσεζ και της γνωστής makeup artist Καρολίνα Γκονζάλες.
Ο Έλληνας hair stylist είναι υποψήφιος για τη δουλειά του στη σειρά «All's Fair» του Hulu, σε παραγωγή του Ράιαν Μέρφι, όπου είχε αναλάβει τα χτενίσματα της Κιμ Καρντάσιαν.
Την υποψηφιότητα μοιράζεται με τα υπόλοιπα μέλη της δημιουργικής ομάδας της σειράς, τους Βάλερι Τζάκσον, Μισέλ Σέγκλια, Λίντα Φλάουερς και Σαρίφ Πόστον. Μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, ο Δημήτρης Γιαννέτος προχώρησε την Πέμπτη 9 Ιουλίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τους συνεργάτες του, αλλά και προς την Καρντάσιαν για την εμπιστοσύνη που του έδειξε.
Μεταξύ άλλων έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Νιώθω τόσο μεγάλη τιμή που δουλεύω δίπλα σε τόσο ταλαντούχους ανθρώπους και μαθαίνω κάθε μέρα όλο και περισσότερα για τα μαλλιά! Το να είμαι υποψήφιος σε αυτή την κατηγορία μαζί με όλους εσάςΒάλερι Τζάκσον, Μισέλ Σέγκλια, Λίντα Φλάουερς, Σαρίφ Πόστον, με κάνει να νιώθω απίστευτα ευγνώμων, σας λατρεύω όλου. Kιμ, με εμπνέεις πραγματικά κάθε μέρα όλο και περισσότερο με το πάθος σου, την ηθική σου στη δουλειά και το πόσο ταπεινή είσαι. Ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκες σε ένα τόσο μεγάλο πρότζεκτ, νιώθω απίστευτα ευγνώμων, σε αγαπώ».
Δείτε την ανάρτησή του
Η ανάρτησή του συγκέντρωσε χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια, ανάμεσά τους εκείνα της Ντέμι Μουρ, της Λόρεν Σάντσεζ και της γνωστής makeup artist Καρολίνα Γκονζάλες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα