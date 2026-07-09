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Τηλεθέαση Τετάρτης 8.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
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Τηλεθέαση Τετάρτης 8.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τετάρτη 8.7.2026

Τηλεθέαση Τετάρτης 8.7.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 7,4 10
ΑΝΤ1 7,7 6,1
ALPHA 13,7 14,3
STAR 6,8 6,4
MEGA 11,6 14,7
OPEN 3,6 6,5
ΕΡΤ1 1,7 2,7

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 10,9 20,6
ΑΝΤ1 Θα βρείς το δάσκαλο σου 12,1 4
ALPHA Θα σε δώ στο πλοίο 4,2 5,7
STAR PJ Masks 7,4 3,8
MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 15,5 24,6
OPEN Ώρα Ελλάδος 5,5 11,4
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 2,3 4,4

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 13,9 21,9
ΑΝΤ1 Εργαζόμενη γυναίκα 5,6 2,8
ALPHA Οικογενειακές ιστορίες 10,1 11
STAR Ξένη ταινία 4,8 4,3
MEGA Το ρετιρέ 13,2 11,5
OPEN 10 παντού 5,5 14,4
ΕΡΤ1 Γεύσεις του Ντουμπάι με τον Τ. Άθερτον 2,9 2,4

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Live You 6,4 15,8
ΑΝΤ1 Κωνσταντίνου και Ελένης 8,3 5,6
ALPHA Το σόι σου 20 16,9
STAR Έρωτας με διαφορά 4,7 2,8
MEGA Δέκα λεπτά κήρυγμα 10 8,9
OPEN Παρουσίαση προϊόντων 0,8 2,1
ΕΡΤ1 Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα 3,2 3,7

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 8,6 7,1
ΑNT1 Κάτι ψήνεται 6,9 8,4
ALPHA Οικογενειακές ιστορίες 17,5 15,3
STAR First Dates 5 5,8
STAR Ο τροχός της τύχης 10,3 14
MEGA Live News 15,8 19,3
MEGA The Chase 13,2 14,5
OPEN Καθαρές κουβέντες 3,7 8,8
ΕΡΤ1 Ότι αξίζει 2 2,9

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 7 10,8
ANT1 ANT1 ΝEWS 8 9,1
ALPHA Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 9,9 12,7
STAR Star News 11,8 10,6
MEGA MEGA Γεγονότα 11,7 14,4
OPEN Open News 4,8 8,2
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 1,2 3,5

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Έχω παιδιά 8,3 8,2
MEGA Η Γή της ελιάς 12,9 20,4
MEGA Το κόκκινο δωμάτιο 6,3 8,6
ALPHA Το σόι σου 27,4 25,3
ALPHA Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 14,1 18
ALPHA Ο γιατρός 8,1 9,2
ΑΝΤ1 Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 7,7 10,2
ANT1 Σούπερ ήρωες 3,9 4,1
ANT1 Κωνσταντίνου και Ελένης 7,6 4,9
STAR Cash or Trash 10,3 10,7
STAR IQ 160 9,5 8,5
OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 1,1 1,9
OPEN Ξένη ταινία 4,1 4,5
OPEN Ξένη ταινία 4,5 5
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 2,8 4,8
ΕΡΤ 1 Το τελευταίο νησί 1 1,6
ΕΡΤ 1 Ξένη ταινία 1,6 2,5
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 9 8,9
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 8,8 7,8
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