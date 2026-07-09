Το Muhammad για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το πιο δημοφιλές όνομα στην Αγγλία, ποια εξαφανίστηκαν από την δεκάδα

Το όνομα Muhammad πήραν 5.957 αγοράκια, ενώ δημοφιλείς αποδείχθηκαν και άλλες γραφές του ονόματος - Η λίστα δόθηκε στη δημοσιότητα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και χρησιμοποίησε δεδομένα ληξιαρχικών πράξεων γέννησης από το τελευταίο πλήρες ημερολογιακό έτος





Το Amelia, το οποίο ήταν προηγουμένως το δεύτερο πιο δημοφιλές όνομα για κορίτσια, έπεσε στην τρίτη θέση, ενώ το Noah βρίσκεται στη δεύτερη θέση για τα αγόρια. Το Leo έγινε το τρίτο πιο δημοφιλές όνομα για αγόρια.







Άλλα ονόματα που συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα για τα κορίτσια είναι το Isla στην τέταρτη θέση, ακολουθούμενο από τα Florence, Freya, Poppy, Elsie, Ivy και τη νέα είσοδο, Isabella.



Το Luca είναι το τέταρτο πιο δημοφιλές







2.386 μωρά λέγονται Olivia Το πιο δημοφιλές κοριτσίστικο όνομα, Olivia, δόθηκε σε 2.386 μωρά στην Αγγλία και την Ουαλία κατά τη διάρκεια του 2025. Τα Lily και Amelia, τα αμέσως επόμενα σε συχνότητα επιλογής, εμφανίστηκαν 2.249 και 2.153 φορές, αντίστοιχα.



Κλείσιμο 5.957 αγόρια ονομάστηκαν Muhammad Το όνομα Muhammad πήραν 5.957 αγοράκια, ενώ δημοφιλείς αποδείχθηκαν και άλλες γραφές του ονόματος. Το Mohammed βρέθηκε στην 20ή θέση με 1.712 ονόματα και το Mohammad στην 55η θέση με 895.



Τα άλλα ονόματα αγοριών στην πρώτη τριάδα, Noah και Leo, χρησιμοποιήθηκαν 4.075 και 3.278 φορές αντίστοιχα. Τα Eliana, Gracie, Alba και Lilah είναι ανάμεσα στις νέες εισόδους που μπαίνουν για πρώτη φορά στην πρώτη 100άδα για τα κορίτσια.



Τα Carter, Ruben, Stanley και Vincent είναι νέα ονόματα που εμφανίζονται στη λίστα των αγοριών.



Τα ονόματα που βγήκαν εκτός 100άδας Η ONS αναφέρει ότι ονόματα όπως Ellie, Amelie και Jessica βγήκαν εκτός της πρώτης 100άδας των κοριτσίστικων ονομάτων. Επίσης, τα Grayson, Brody και Bodhi δεν περιλαμβάνονται πλέον στα 100 πιο δημοφιλή ονόματα για αγόρια.



Αποκαλύφθηκαν τα πιο δημοφιλή ονόματα για μωρά που γεννήθηκαν το 2025 στην Αγγλία και την Ουαλία – με το Lily να σκαρφαλώνει στη δεύτερη θέση για τα κορίτσια. Το Olivia διατήρησε την πρώτη θέση για δέκατη συνεχή χρονιά στα κορίτσια ενώ το όνομα Muhammad βρέθηκε στην κορυφή της λίστας για τα αγοράκια για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.Το Amelia, το οποίο ήταν προηγουμένως το δεύτερο πιο δημοφιλές όνομα για κορίτσια, έπεσε στην τρίτη θέση, ενώ το Noah βρίσκεται στη δεύτερη θέση για τα αγόρια. Το Leo έγινε το τρίτο πιο δημοφιλές όνομα για αγόρια.Η λίστα όπως αναφέρει το BBC δόθηκε στη δημοσιότητα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) και χρησιμοποίησε δεδομένα ληξιαρχικών πράξεων γέννησης από το τελευταίο πλήρες ημερολογιακό έτος.Άλλα ονόματα που συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα για τα κορίτσια είναι το Isla στην τέταρτη θέση, ακολουθούμενο από τα Florence, Freya, Poppy, Elsie, Ivy και τη νέα είσοδο, Isabella.Το Luca είναι το τέταρτο πιο δημοφιλές όνομα για αγόρια, μαζί με τα Arthur, Oliver, George, Oscar, Theodore και Freddie.Το πιο δημοφιλές κοριτσίστικο όνομα, Olivia, δόθηκε σε 2.386 μωρά στην Αγγλία και την Ουαλία κατά τη διάρκεια του 2025. Τα Lily και Amelia, τα αμέσως επόμενα σε συχνότητα επιλογής, εμφανίστηκαν 2.249 και 2.153 φορές, αντίστοιχα.Το όνομα Muhammad πήραν 5.957 αγοράκια, ενώ δημοφιλείς αποδείχθηκαν και άλλες γραφές του ονόματος. Το Mohammed βρέθηκε στην 20ή θέση με 1.712 ονόματα και το Mohammad στην 55η θέση με 895.Τα άλλα ονόματα αγοριών στην πρώτη τριάδα, Noah και Leo, χρησιμοποιήθηκαν 4.075 και 3.278 φορές αντίστοιχα. Τα Eliana, Gracie, Alba και Lilah είναι ανάμεσα στις νέες εισόδους που μπαίνουν για πρώτη φορά στην πρώτη 100άδα για τα κορίτσια.Τα Carter, Ruben, Stanley και Vincent είναι νέα ονόματα που εμφανίζονται στη λίστα των αγοριών.Η ONS αναφέρει ότι ονόματα όπως Ellie, Amelie και Jessica βγήκαν εκτός της πρώτης 100άδας των κοριτσίστικων ονομάτων. Επίσης, τα Grayson, Brody και Bodhi δεν περιλαμβάνονται πλέον στα 100 πιο δημοφιλή ονόματα για αγόρια.

Τα ονόματα που έχουν τεράστια δημοτικότητα Τα δεδομένα δείχνουν μια τεράστια άνοδο στη δημοτικότητα για το κοριτσίστικο όνομα Ada, το οποίο ανέβηκε 54 θέσεις, φτάνοντας στην 45η θέση. Το Roman σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση δημοτικότητας για τα αγόρια και κατέλαβε την 27η θέση, αφού ανέβηκε 33 θέσεις.



Τα δεδομένα αναλύουν επίσης τα πιο δημοφιλή ονόματα ανά μήνα, δείχνοντας ότι το πιο κοινό όνομα για τα κορίτσια παρουσιάζει διακυμάνσεις. Το Olivia ήταν στην κορυφή της λίστας για τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, αλλά το Isla κέρδισε την πρώτη θέση τον Ιούλιο.



Το Lily ήταν το δημοφιλέστερο τον Αύγουστο, το Amelia τον Σεπτέμβριο και το Florence τον Δεκέμβριο. Το Muhammad ήταν στην κορυφή της λίστας για τα ονόματα των αγοριών για κάθε μήνα του 2025 ξεχωριστά.