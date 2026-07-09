Bad Bunny: Το σόου του στο ημίχρονο του Super Bowl σημείωσε ιστορικό ρεκόρ υποψηφιοτήτων στα Emmy
Bad Bunny: Το σόου του στο ημίχρονο του Super Bowl σημείωσε ιστορικό ρεκόρ υποψηφιοτήτων στα Emmy
Το σόου του τραγουδιστή στο ημίχρονο του Super Bowl LX απέσπασε εννέα υποψηφιότητες για τα Βραβεία Emmy 2026
Σημαντικές διακρίσεις στην καριέρα του συνεχίζει να καταγράφει ο Bad Bunny, καθώς το σόου που παρουσίασε στο ημίχρονο του Super Bowl LX απέσπασε εννέα υποψηφιότητες για τα Βραβεία Emmy 2026, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ ως η εμφάνιση halftime show με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία του θεσμού.
Την εμφάνισή του παρακολούθησαν 128,2 εκατομμύρια τηλεθεατές, γεγονός που την κατατάσσει στην τέταρτη θέση των πιο δημοφιλών halftime shows στην ιστορία του θεσμού. Ανάμεσα στις υποψηφιότητες ξεχωρίζει εκείνη στην κατηγορία Outstanding Variety Special (Live), όπου το σόου θα διαγωνιστεί απέναντι σε μεγάλες τηλεοπτικές διοργανώσεις, όπως οι Χρυσές Σφαίρες, τα Grammy Awards, τα Όσκαρ και τα Tony Awards.
Ο 32χρονος Πορτορικανός σταρ είναι υποψήφιος τόσο ως βασικός ερμηνευτής όσο και ως ένας από τους παραγωγούς. Την υποψηφιότητα μοιράζεται με τους εκτελεστικούς παραγωγούς Jay-Z, Ντεζιρέ Πέρεζ, Τζέσι Κόλινς και Νόα Ασάντ, καθώς και με τα υπόλοιπα μέλη της δημιουργικής ομάδας.
Πρόκειται για το έβδομο συνεχόμενο Super Bowl Halftime Show που εξασφαλίζει υποψηφιότητα στην κατηγορία Outstanding Variety Special (Live), ακολουθώντας τις εμφανίσεις των Τζένιφερ Λόπεζ και Σακίρα (2020), The Weeknd (2021), του hip-hop σόου με τους Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar και 50 Cent (2022), της Ριάνα (2023), του Usher (2024) και του Kendrick Lamar (2025).
Μέχρι σήμερα, μόνο το Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show του 2022 έχει καταφέρει να κερδίσει το βραβείο στην κατηγορία αυτή. Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για τον Bad Bunny. Φέτος απέσπασε τρία βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων εκείνα για το Άλμπουμ της Χρονιάς και το Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana με το Debí Tirar Más Fotos, καθώς και το βραβείο Best Global Music Performance για το τραγούδι «EOO».
Η απονομή των 78ων Primetime Emmy Awards θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες.
Την εμφάνισή του παρακολούθησαν 128,2 εκατομμύρια τηλεθεατές, γεγονός που την κατατάσσει στην τέταρτη θέση των πιο δημοφιλών halftime shows στην ιστορία του θεσμού. Ανάμεσα στις υποψηφιότητες ξεχωρίζει εκείνη στην κατηγορία Outstanding Variety Special (Live), όπου το σόου θα διαγωνιστεί απέναντι σε μεγάλες τηλεοπτικές διοργανώσεις, όπως οι Χρυσές Σφαίρες, τα Grammy Awards, τα Όσκαρ και τα Tony Awards.
Bad Bunny’s Apple Music Super Bowl LX Performance Is the Most-Nominated Halftime Show Ever Ahead of 2026 Emmys https://t.co/SHV7xqpfNb— People (@people) July 8, 2026
Πρόκειται για το έβδομο συνεχόμενο Super Bowl Halftime Show που εξασφαλίζει υποψηφιότητα στην κατηγορία Outstanding Variety Special (Live), ακολουθώντας τις εμφανίσεις των Τζένιφερ Λόπεζ και Σακίρα (2020), The Weeknd (2021), του hip-hop σόου με τους Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar και 50 Cent (2022), της Ριάνα (2023), του Usher (2024) και του Kendrick Lamar (2025).
Μέχρι σήμερα, μόνο το Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show του 2022 έχει καταφέρει να κερδίσει το βραβείο στην κατηγορία αυτή. Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για τον Bad Bunny. Φέτος απέσπασε τρία βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων εκείνα για το Άλμπουμ της Χρονιάς και το Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana με το Debí Tirar Más Fotos, καθώς και το βραβείο Best Global Music Performance για το τραγούδι «EOO».
Η απονομή των 78ων Primetime Emmy Awards θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες.
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