Η στιγμή που η Κίμπερλι Γκιλφόιλ γνωρίζει την Τζένιφερ Λόπεζ, ποιους είδαμε στο σόου της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έδωσε το παρών στο σόου Υψηλής Ραπτικής της Celia Kritharioti

Ο Χρύσανθος Πανάς με τον στυλίστα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, Fancy James

Η Μιράντα Πατέρα

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Γιώργο Ντάβλα

Μπρούνο Τσερέλα, Γιώργος Ντάβλας

Μετά την ολοκλήρωση της επίδειξης μόδας τηςγια τη συλλογή Φθινόπωρο - Χειμώνας 2026-27 - «Frozen Eden AW26-27» - στη Galerie Vendôme, η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα,, γνώρισε από κοντά τη κορυφαία ποπ σταρΜέσα σε ένα ασημί, σχεδόν χιονισμένο σκηνικό, με λάμψεις να πέφτουν σαν χνούδι στον αέρα, η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με την Τζένιφερ Λόπεζ. Η σταρ, ντυμένη με μια εντυπωσιακή couture δημιουργία της με φτερά και παγιέτες, χαμογελούσε εν μέσω φωτογράφων και κόσμου που στριμωχνόταν γύρω της, ενώ φακοί από κάθε γωνιά προσπαθούσαν να απαθανατίσουν τη γνωριμία των δύο γυναικών.Η εικόνα αυτή ήταν μόνο ένα από τα στιγμιότυπα μιας βραδιάς που συγκέντρωσε αρκετά γνωστά ονόματα στο front row.Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισαν ο σύζυγος της Σίλιας Κριθαριώτη Νικόλαος Π. Τσάκος μαζί με τις δίδυμες κόρες τους Ελισάβετ και Ειρήνη, ο Νίκος Κριθαριώτης με τη σύζυγό του Ναστάζια Δαρίβα, η Μιράντα Πατέρα, ο Χρύσανθος Πανάς, ο στυλίστας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ Fancy James, η Αθηνά Οικονομάκου με τον σύζυγό της Μπρούνο Τσερέλα, ο John Kagioulis και ο Γιώργος Ντάβλας.Σε λίγες ώρες η Σίλια Κριθαριώτη θα παραθέσει πριβέ dinner party για τους VIP καλεσμένους, όπου αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της και η JLo.Δείτε φωτογραφίες