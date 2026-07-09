Πανό κατά του Τραμπ στις εκδηλώσεις για τον Χαμενεϊ, προπηλακισμοί σε Πεζεσκιάν, Αραγτσί για τη συμφωνία, δείτε βίντεο
Ο πρόεδρος του Ιράν και ο υπουργός Εξωτερικών κατηγορούνται από σκληροπυρηνικούς για το μνημόνιο που υπέγραψαν με τις ΗΠΑ
Ένα μεγάλο πανό με το σύνθημα «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ» κρατούσαν συμμετέχοντες σε τελετή στην ιερή πόλη Μασχάντ, όπου ο Χαμενεΐ πρόκειται να ταφεί σήμερα, έπειτα από τελετές και πομπές που ξεκίνησαν πριν από έξι ημέρες.
A massive banner reading “We will kill Trump” was held aloft by mourners during the funeral procession of martyred Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei in Tehran on Monday, as participants vowed retribution for the assassination of their beloved Leader. pic.twitter.com/EX3ujdPTEu— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) July 6, 2026
Άλλο πανό με το ίδιο μήνυμα αναρτήθηκε στη διάρκεια της νύχτας σε κτίριο ξενοδοχείου στη Μασχάντ.
🚨في مدينة مشهد في إيران، تم تعليق لافتة باللغة الإنجليزية تقول:— ديوان (@DiwanDaily) July 8, 2026
"سنقتل ترامب"#IranWar pic.twitter.com/FN5c15hYCx
Τη Δευτέρα, πενθούντες στην Τεχεράνη είχαν επίσης εμφανιστεί να κρατούν αντίστοιχο πανό με την ίδια απειλή.
از مشهد به کل دنیا:— بچه سیرجونی (@samsafi264) July 9, 2026
✊we will kill trump#باید_برخاست#منادی_بعثت pic.twitter.com/FjKspie7bV
Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε την Τετάρτη, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ πως αποτελεί τον πρώτο στόχο των Ιρανών. «Δέχομαι απειλές συνεχώς. Είμαι ο νούμερο ένα στη λίστα τους», είπε χαρακτηριστικά.
Προπηλακισμοί σε Πεζεσκιάν και ΑραγτσίΣτο μεταξύ, τις μεγάλες διαιρέσεις που υπάρχουν μέσα στο καθεστώς και στην κοινωνία του Ιράν, απέδειξαν γεγονότα που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, όταν πολίτες αποδοκίμασαν, εξύβρισαν και επιτέθηκαν σωματικά στον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και στον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, κατηγορώντας τους ότι δεν τηρούν αρκετά σκληρή γραμμή. «Είστε προδότες, σας αξίζει ο θάνατος» τους φώναζαν μεταξύ άλλων, κατηγορώντας τους για το μνημόνιο που υπέγραψαν με τις ΗΠΑ.
Δείτε χαρακτηριστικά βίντεο
Iraqis are playfully hitting the head of Abbas Araghchi and Pezeshkian— Shirley (@ShirleyStarNews) July 9, 2026
U R the one getting lynched by the people.🤣🫵🏼 pic.twitter.com/u9UPz8umeX
Autre vidéo d’Araghchi, ministre des Affaires étrangères et chargé des négociations de la République islamique terroriste , pris à partie aujourd’hui par ses propres partisans.— Association Femme Azadi (@femmeazadi) July 7, 2026
« Mort au traître à la patrie ! » scandent leurs propres décérébrés. 😂😂
Allez, il est temps que… pic.twitter.com/M1YXzfMuh3
همه ناراحتی نفوذی های دشمن که دنبال تفرقه و فحش دادن هستند از نیامدن روحانی و خاتمی و ظریف این بود که نتوانستند درست و حسابی فحش دهند و یک مراسم ملی را خراب کنند.کاری که با رییس جمهور و عراقچی کردند. آنها عاشق فحش و تفرقه هستند و نانشان در این کارهاست. pic.twitter.com/CiP1CiChbB— hadi mohammadi (@m_h_mohammadi) July 6, 2026
یک بار دیگر فیلم حملهور شدن اوباش انقلابی به وزیرخارجه جمهوری اسلامی ایران را ببینید،— مش ممد🥷🏼 (@mhmdhsyn__) July 7, 2026
سنگی که به طرف ایشان پرت شد میتوانست باعث شهادت ایشان شود،
این دیگر فقط توهین و فحاشی نیست،
یک عملیات تروریستی است.
منتظر شناسایی و برخورد جدی قوه قضائیه با این تروریستها هستیم. pic.twitter.com/HZ7mWLVP2J
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