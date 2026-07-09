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Ο Ρομπ Ράινερ τιμήθηκε με υποψηφιότητα για Emmy λίγους μήνες μετά τη δολοφονία του
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Ο Ρομπ Ράινερ τιμήθηκε με υποψηφιότητα για Emmy λίγους μήνες μετά τη δολοφονία του

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών τον Δεκέμβριο, όπως και η σύζυγός του - Συνελήφθη ο γιος τους Νικ για τη δολοφονία τους

Ο Ρομπ Ράινερ τιμήθηκε με υποψηφιότητα για Emmy λίγους μήνες μετά τη δολοφονία του
Ιωάννα Μαρίνου
Με υποψηφιότητα για Emmy τιμήθηκε ο Ρομπ Ράινερ λίγους μήνες μετά τη δολοφονία του.

Ο εκλιπών ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, ανακοινώθηκε ως υποψήφιος στην κατηγορία Καλύτερου Guest Actor σε Κωμική Σειρά για τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά «The Bear», όπου υποδύθηκε τον εστιάτορα Άλμπερτ Σνουρ στην τέταρτη σεζόν, με τη σειρά να συγκεντρώνει συνολικά οκτώ υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy 2026.


Ο Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, έχασαν τη ζωή τους τον Δεκέμβριο του 2025, με τον γιο τους Νικ να έχει συλληφθεί για τη δολοφονία τους, παραμένοντας υπό κράτηση, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, ο Ράινερ έκανε την τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση στη σειρά «Life, Larry, And The Pursuit Of Unhappiness» του Λάρι Ντέιβιντ, υποδυόμενος τον Τζορτζ Ουάσινγκτον σε επεισόδιο που είχε γυριστεί έναν μήνα πριν τον θάνατό του.

Ιωάννα Μαρίνου

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