Ο Ρομπ Ράινερ τιμήθηκε με υποψηφιότητα για Emmy λίγους μήνες μετά τη δολοφονία του

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών τον Δεκέμβριο, όπως και η σύζυγός του - Συνελήφθη ο γιος τους Νικ για τη δολοφονία τους