Ο Μπιλ Γουόρντ των Black Sabbath αποκάλυψε ότι θα χρησιμοποιεί συχνότερα αναπηρικό αμαξίδιο: Δεν είμαι άρρωστος, ούτε τα παρατάω

ντράμερ των Black Sabbath , Μπιλ Γουόρντ

αναπηρικό αμαξίδιο

Ο Γουόρντ τόνισε επίσης ότι η αγάπη του για τη μουσική παραμένει αμείωτη:

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Κλείνοντας το μήνυμά του, κάλεσε τους θαυμαστές του να τον χαιρετούν όταν τον συναντούν:

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Η ανάρτησή του έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά τον θάνατο του επί χρόνια συνεργάτη και φίλου του, Όζι Όσμπορν, στον οποίο είχε αποτίσει φόρο τιμής με ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.