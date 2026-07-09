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Ο Μπιλ Γουόρντ των Black Sabbath αποκάλυψε ότι θα χρησιμοποιεί συχνότερα αναπηρικό αμαξίδιο: Δεν είμαι άρρωστος, ούτε τα παρατάω
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Black Sabbath ντράμερ Αμαξίδιο

Ο Μπιλ Γουόρντ των Black Sabbath αποκάλυψε ότι θα χρησιμοποιεί συχνότερα αναπηρικό αμαξίδιο: Δεν είμαι άρρωστος, ούτε τα παρατάω

Ο θρυλικός ντράμερ προχώρησε σε μία ενημέρωση προς τους θαυμαστές του, διευκρινίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας

Ο Μπιλ Γουόρντ των Black Sabbath αποκάλυψε ότι θα χρησιμοποιεί συχνότερα αναπηρικό αμαξίδιο: Δεν είμαι άρρωστος, ούτε τα παρατάω
Ιωάννα Μαρίνου
Πιο συχνές εμφανίσεις θα κάνει ο ντράμερ των Black Sabbath, Μπιλ Γουόρντ με αναπηρικό αμαξίδιο, εξηγώντας ότι δυσκολεύεται να περπατήσει μεγάλες αποστάσεις, ωστόσο τόνισε ότι δεν είναι άρρωστος, ούτε πως εγκαταλείπει τα μουσικά δρώμενα.

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου, το ιδρυτικό μέλος των Black Sabbath μαζί με τον Όζι Όσμπορν, τον Τόνι Αϊόμι και τον Γκίζερ Μπάτλερ, ανακοίνωσε μέσω μίας ανάρτησης στο Instagram ότι πλέον θα μετακινείται συχνότερα με αναπηρικό αμαξίδιο, κυρίως σε αεροδρόμια και δημόσιες εκδηλώσεις.

Ο 78χρονος μουσικός εξήγησε ότι, παρότι εξακολουθεί να περπατά, δεν μπορεί να διανύει μεγάλες αποστάσεις περπατώντας. Πιο συγκεκριμένα, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Αγαπητοί φίλοι, θαυμαστές, οικογένειες και άνθρωποι που δεν έχω γνωρίσει ακόμα, ανακοινώνω σήμερα, με κάποια λύπη αλλά και με ειλικρίνεια, ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο όπου χρειάζομαι δημόσια όλο και περισσότερο να χρησιμοποιώ αναπηρικό αμαξίδιο, κυρίως σε αεροδρόμια ή δημόσιες εκδηλώσεις».

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι η χρήση του αμαξιδίου δεν σημαίνει πως έχει αποσυρθεί από τη μουσική ή ότι αντιμετωπίζει κάποια ασθένεια: «Μπορώ ακόμα να περπατήσω, ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, αλλά δεν μπορώ να περπατήσω πολύ χωρίς να χρειαστεί να ξεκουραστώ. Άρχισα να χρησιμοποιώ αναπηρικό αμαξίδιο πριν από περίπου 18 μήνες, κυρίως στα αεροδρόμια. Εξακολουθώ να είμαι ντράμερ και πιστεύω ότι παίζω ακόμη αρκετά καλά για τα 78 μου χρόνια».

Δείτε την ανάρτησή του


Ο Γουόρντ τόνισε επίσης ότι η αγάπη του για τη μουσική παραμένει αμείωτη: «Το ταλέντο, οι φιλοδοξίες μου και η ακατάβλητη ανάγκη μου να δημιουργώ και να παίζω ντραμς παραμένουν το ίδιο δυνατές όπως πριν από τόσα χρόνια. Αν με δείτε σε αναπηρικό αμαξίδιο, απλώς μετακινούμαι πιο εύκολα. Δεν έχω αποσυρθεί, δεν είμαι άρρωστος και δεν τα παρατάω».

Κλείνοντας το μήνυμά του, κάλεσε τους θαυμαστές του να τον χαιρετούν όταν τον συναντούν: «Αν με δείτε σε κάποιο αεροδρόμιο ή σε μουσικές σκηνές και θέατρα, ελάτε να μου πείτε ένα "γεια". Δεν δαγκώνω, απλώς θα δείχνω λίγο διαφορετικός. Θα συνεχίσω να ροκάρω μέχρι να πεθάνω».

Η ανάρτησή του έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά τον θάνατο του επί χρόνια συνεργάτη και φίλου του, Όζι Όσμπορν, στον οποίο είχε αποτίσει φόρο τιμής με ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ιωάννα Μαρίνου

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