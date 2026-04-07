Ζέτα Θεοδωροπούλου για Παναγιώτη Ταχτσίδη: Δεν έχω πικρία γιατί δεν έχω πλέον αισθήματα για εκείνον
Μιλάμε ως γονείς, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, διευκρίνισε η πρώην παίκτρια του My Style Rocks
Καμία πικρία δεν νιώθει για τον πρώην σύζυγό της, Παναγιώτη Ταχτσίδη, η Ζέτα Θεοδωροπούλου, αφού δεν τρέφει πια συναισθήματα για εκείνον. Πλέον, η επικοινωνία τους περιορίζεται σε ζητήματα που αφορούν στην ανατροφή των παιδιών τους. Όσον αφορά δε στο πώς τους έχει μιλήσει για τον χωρισμό τους, η πρώην παίκτρια του My Style Rocks εξήγησε ότι προσπάθησε να τους παρουσιάσει την αλήθεια σαν έναν παραμύθι.
Περιγράφοντας την τωρινή της σχέση με τον πρώην άντρα της, η Ζέτα Θεοδωροπούλου επισήμανε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τρίτη 7 Απριλίου: «Μιλάμε ως γονείς, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Δεν έχω πικρία γιατί δεν έχω πλέον αισθήματα γι’ αυτόν τον άνθρωπο. Την είχε φτιάξει ούτως ή άλλως τη ζωή του. Από όταν γινόντουσαν αυτά, μπορεί και νωρίτερα. Τα παιδιά γνωρίζουν την αλήθεια σαν παραμυθάκι. Δεν μπορούμε να πούμε ψέματα στα παιδιά, γιατί θα είναι χειρότερο να μάθουν την αλήθεια από κάποιο άλλο στόμα».
Παρόλα αυτά, ένιωσε πικραμένη, όταν πήρε διαζύγιο γιατί δεν ήθελε να διαλυθεί η οικογένεια που είχε δημιουργήσει με τον Παναγιώτη Ταχτσίδη. «Το άρωμα που έβγαλα, το ονόμασα “διαζύγιο” γιατί μετά το διαζύγιό μου αναγεννήθηκα. Στη ζωή μας, όλα είναι μαθήματα. Άλλοι άνθρωποι στη ζωή μας είναι δώρα, άλλοι μαθήματα, άλλοι είναι μια τιμωρία. Εγώ από όλο αυτό νιώθω ευγνώμων, γιατί με τον πατέρα των παιδιών μου έχω αποκτήσει τα παιδιά μου. Αυτό δεν αλλάζει. Πικράθηκα από όλη αυτή την ιστορία γιατί δεν ήθελα να χαλάσει το σπίτι μου», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η πρώην παίκτρια του My Style Rocks εκμυστηρεύτηκε πως ήθελε να αποκτήσει και άλλο παιδί, αλλά δεν τα κατάφερε, αφού είχε δύο αποβολές. «Ήθελα τέταρτο παιδί, έχω κάνει και δύο αποβολές. Όταν έχεις πληγωθεί μία φορά από τον πατέρα των παιδιών σου δύσκολα μπαίνεις ξανά στη διαδικασία. Είμαι καλά. Νομίζω δεν θα ξαναέβγαζα προς τα έξω την προσωπική μου ζωή. Μπορεί να με βλέπατε έτοιμη νυφούλα ή έγκυο πλέον. Με κούρασε όλο αυτό», εξομολογήθηκε.
