Στέλιος Παρλιάρος: Αν έρθει μια καλή πρόταση, θα επέστρεφα στην τηλεόραση - Λόγω της εκπομπής μου ακολούθησαν το επάγγελμα πολλά νέα παιδιά
Στέλιος Παρλιάρος: Αν έρθει μια καλή πρόταση, θα επέστρεφα στην τηλεόραση - Λόγω της εκπομπής μου ακολούθησαν το επάγγελμα πολλά νέα παιδιά

Ο κόσμος την αγάπησε πολύ, πρόσθεσε ο pastry chef

Στέλιος Παρλιάρος: Αν έρθει μια καλή πρόταση, θα επέστρεφα στην τηλεόραση - Λόγω της εκπομπής μου ακολούθησαν το επάγγελμα πολλά νέα παιδιά
Η τηλεοπτική παρουσία του Στέλιου Παρλιάρου που συνδέθηκε για χρόνια με εκπομπή ζαχαροπλαστικής παρακίνησε πολλούς νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν τον ίδιο επαγγελματικό δρόμο, όπως είπε ο pastry chef.

Σε δηλώσεις του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι πολλοί είναι εκείνοι που του ζητάνε να επιστρέψει στην τηλεόραση. Αν έρθει η κατάλληλη πρόταση, επισήμανε ο Στέλιος Παρλιάρος, θα εξέταζε το ενδεχόμενο τηλεοπτικής του επιστροφής.

«Μου ζητάει πολύ συχνά ο κόσμος να επιστρέψω στην τηλεόραση. Αν έρθει μια καλή πρόταση, θα το έκανα. Για δεκατρία χρόνια κι εμένα με ωφέλησε η τηλεόραση, αλλά και ο κόσμος αγάπησε πολύ την εκπομπή μου. Λόγω της εκπομπής μου ακολούθησαν το επάγγελμα πολλά νέα παιδιά», δήλωσε ο Στέλιος Παρλιάρος στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Τρίτης 7 Απριλίου.

Στη συνέχεια, θυμήθηκε τον Γιώργο Παπαδάκη, κάνοντας λόγο για έναν καταπληκτικό άνθρωπο. «Αγαπούσα πολύ τον Γιώργο Παπαδάκη, ήταν καταπληκτικός άνθρωπος. Αυτός που ήταν στο γυαλί, ήταν και στην πραγματικότητα», σημείωσε.

Σχετικά Άρθρα

