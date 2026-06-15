Θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα αναμένεται ο Ιούλιος στην Ελλάδα
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Θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα αναμένεται ο Ιούλιος στην Ελλάδα

Το 92% των διαθέσιμων σεναρίων συγκλίνει σε θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή

Θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα αναμένεται ο Ιούλιος στην Ελλάδα
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Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Ιούλιος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Ιουνίου.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, σύμφωνα με το 92% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Ιουλίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 49%, 35% και 8% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 7% και 1% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +0.94°C.

Θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα αναμένεται ο Ιούλιος στην Ελλάδα


Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία), JMA (Ιαπωνία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.

Αξιολόγηση πρόγνωσης για τη μέση θερμοκρασία Μαΐου 2026

Όσον αφορά τον περασμένο Μάιο, η μέση θερμοκρασιακή απόκλιση στην ΝΑ Ευρώπη ήταν -0.38°C, ενώ η μέση τιμή όλων των σεναρίων της μακροπρόθεσμης πρόγνωσης που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2026 ήταν +0.83°C. Όπως φαίνεται στο γράφημα, το μέγεθος της απόκλισης που παρατηρήθηκε είχε πιθανότητα 15% και ήταν το 3ο πιθανότερο πεδίο τιμών στην μακροπρόθεσμη πρόγνωση.

Θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα αναμένεται ο Ιούλιος στην Ελλάδα
Θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα αναμένεται ο Ιούλιος στην Ελλάδα
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