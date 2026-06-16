Έκαναν τις πελάτισσες σε κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά και έκλεψαν αλυσίδα λαιμού και μενταγιόν αξίας 3.300 ευρώ, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Λαγκαδάς Κοσμηματοπωλείο Γυναίκες κοσμήματα

Έκαναν τις πελάτισσες σε κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά και έκλεψαν αλυσίδα λαιμού και μενταγιόν αξίας 3.300 ευρώ, δείτε βίντεο

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ πρόκειται για δύο γυναίκες, μιας 33χρονη Ελληνίδας και μιας 48χρονης αλλοδαπής

Έκαναν τις πελάτισσες σε κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά και έκλεψαν αλυσίδα λαιμού και μενταγιόν αξίας 3.300 ευρώ, δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στην εξιχνίαση κλοπής κοσμημάτων και ημιπολύτιμων λίθων από κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά προχώρησαν αστυνομικοί Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ πρόκειται για δύο γυναίκες, μιας 33χρονη Ελληνίδας και μιας 48χρονης αλλοδαπής, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Το έγκλημα σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής όταν οι δύο γυναίκες μπήκαν στο κοσμηματοπωλείο και παριστάνοντας τις πελάτισσες, αφαίρεσαν μια λευκόχρυση αλυσίδα λαιμού με ημιπολύτιμους λίθους κι ένα μενταγιόν, συνολικής αξίας 3.300 ευρώ.

Τα κοσμήματα που αφαιρέθηκαν αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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