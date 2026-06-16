Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Έκαναν τις πελάτισσες σε κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά και έκλεψαν αλυσίδα λαιμού και μενταγιόν αξίας 3.300 ευρώ, δείτε βίντεο
Έκαναν τις πελάτισσες σε κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά και έκλεψαν αλυσίδα λαιμού και μενταγιόν αξίας 3.300 ευρώ, δείτε βίντεο
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ πρόκειται για δύο γυναίκες, μιας 33χρονη Ελληνίδας και μιας 48χρονης αλλοδαπής
Στην εξιχνίαση κλοπής κοσμημάτων και ημιπολύτιμων λίθων από κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά προχώρησαν αστυνομικοί Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ πρόκειται για δύο γυναίκες, μιας 33χρονη Ελληνίδας και μιας 48χρονης αλλοδαπής, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.
Το έγκλημα σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής όταν οι δύο γυναίκες μπήκαν στο κοσμηματοπωλείο και παριστάνοντας τις πελάτισσες, αφαίρεσαν μια λευκόχρυση αλυσίδα λαιμού με ημιπολύτιμους λίθους κι ένα μενταγιόν, συνολικής αξίας 3.300 ευρώ.
Τα κοσμήματα που αφαιρέθηκαν αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Δείτε το βίντεο
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ πρόκειται για δύο γυναίκες, μιας 33χρονη Ελληνίδας και μιας 48χρονης αλλοδαπής, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.
Το έγκλημα σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής όταν οι δύο γυναίκες μπήκαν στο κοσμηματοπωλείο και παριστάνοντας τις πελάτισσες, αφαίρεσαν μια λευκόχρυση αλυσίδα λαιμού με ημιπολύτιμους λίθους κι ένα μενταγιόν, συνολικής αξίας 3.300 ευρώ.
Τα κοσμήματα που αφαιρέθηκαν αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Δείτε το βίντεο
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