Ο Διάβολος φοράει Prada: Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ για το σίκουελ της ταινίας

Μιράντα

Σύμφωνα με το Variety, η ιστορία επικεντρώνεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εμβληματική αρχισυντάκτρια

Μιράντα

, σε μια περίοδο που ο περιοδικός Τύπος βρίσκεται σε κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η σχέση της με τον χαρακτήρα που υποδύεται η Έμιλι Μπλαντ, η οποία επιστρέφει πλέον ως ισχυρό στέλεχος σε όμιλο ειδών πολυτελείας, ελέγχοντας τα διαφημιστικά κονδύλια από τα οποία εξαρτάται η βιωσιμότητα του «Runway».

Το καστ ενισχύεται με νέα γνωστά ονόματα, όπως οι Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, B. J. Novak, Justin Theroux, Patrick Brammall, Lady Gaga και Pauline Chalamet, σύμφωνα με το FirstShowing. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι ηθοποιοί του Μπρόντγουεϊ Helen J. Shen και Conrad Ricamora, καθώς και ο κωμικός Caleb Hearon.

Παράλληλα, η Tracie Thoms και ο Tibor Feldman επιστρέφουν στους ρόλους των Lily και Irv από την πρώτη ταινία. Στη σκηνοθεσία βρίσκεται και πάλι ο David Frankel, ενώ το σενάριο υπογράφει ξανά η Aline Brosh McKenna. Το «

Ο Διάβολος φοράει Prada 2

», σε παραγωγή των Wendy Finerman και Karen Rosenfelt, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 30 Απριλίου.