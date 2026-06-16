Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Στυλίδα: Αύριο στο Αυτόφωρο ο 30χρονος Ρουμάνος που έβγαζε φωτογραφίες κορίτσια σε παραλία
Στυλίδα: Αύριο στο Αυτόφωρο ο 30χρονος Ρουμάνος που έβγαζε φωτογραφίες κορίτσια σε παραλία
Ο 30χρονος συνελήφθη μετά από τηλεφωνική καταγγελία στις Αρχές
Για την Τετάρτη (17/6), αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 30χρονου Ρουμάνου, ο οποίος συνελήφθη την Κυριακή (14/6) το μεσημέρι στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στη Στυλίδα, γιατί φωτογράφιζε κρυφά ανήλικα και ενήλικα κορίτσια με μαγιό.
Η υπόθεση του θα εκδικαστεί από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, στις 12:30’ το μεσημέρι.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα LamiaReport, ο 30χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Στυλίδας, στους οποίους καταγγέλθηκε τηλεφωνικώς ότι μια παρέα αλλοδαπών στην συγκεκριμένη παραλία φωτογράφιζε κρυφά τα κορίτσια.
Πράγματι η παρέα εντοπίστηκε και οι αστυνομικοί πρόλαβαν και βρήκαν τρεις φωτογραφίες που ήταν εστιασμένες σε ανήλικα και ενήλικα κορίτσια, στο κινητό του 30χρονου. Για τους άλλους τρεις της παρέας δεν προέκυψε κάποια παράνομη λήψη.
Μετά τη σύλληψη του ενημερώθηκε η Εισαγγελέας Υπηρεσίας που διέταξε την κράτησή του και τη μεταγωγή του την επομένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας. Εκεί, παραπέμφθηκε να εκδικαστεί στο πλαίσιο του Αυτοφώρου, ζήτησε και πήρε όμως αναβολή προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.
Η υπόθεση του θα εκδικαστεί από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, στις 12:30’ το μεσημέρι.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα LamiaReport, ο 30χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Στυλίδας, στους οποίους καταγγέλθηκε τηλεφωνικώς ότι μια παρέα αλλοδαπών στην συγκεκριμένη παραλία φωτογράφιζε κρυφά τα κορίτσια.
Πράγματι η παρέα εντοπίστηκε και οι αστυνομικοί πρόλαβαν και βρήκαν τρεις φωτογραφίες που ήταν εστιασμένες σε ανήλικα και ενήλικα κορίτσια, στο κινητό του 30χρονου. Για τους άλλους τρεις της παρέας δεν προέκυψε κάποια παράνομη λήψη.
Μετά τη σύλληψη του ενημερώθηκε η Εισαγγελέας Υπηρεσίας που διέταξε την κράτησή του και τη μεταγωγή του την επομένη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας. Εκεί, παραπέμφθηκε να εκδικαστεί στο πλαίσιο του Αυτοφώρου, ζήτησε και πήρε όμως αναβολή προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.
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