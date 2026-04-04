Σοφία Κουρτίδου: «Είμαι 100 κιλά, ακούγεται τρομακτικό αλλά δεν είναι» - Η εξομολόγηση για τις διατροφικές διαταραχές

100 κιλά αλήθειας. ​Μας έμαθαν να κρύβουμε την ηλικία και το βάρος μας σαν να είναι πηγές ντροπής. Όμως αυτή η σιωπή είναι το αποτέλεσμα μιας βαθιά στερεοτυπικής και σεξιστικής συλλογικής εκπαίδευσης. Σήμερα σπάω αυτόν τον φαύλο κύκλο και μιλάω φωναχτά για όσα θα ήθελα να είχα ακούσει κι εγώ τότε που τα είχα ανάγκη. ​Ας σπάσουμε τον κύκλο της σιωπής και της ενοχής. Το παράδοξο της κοινωνίας μας είναι ότι ήμουν «αποδεκτή» όταν η υγεία μου κατέρρεε, ενώ τώρα που είμαι καλά, το σώμα μου θεωρείται «απαγορευμένο». ​Από θύματα των στερεοτύπων, καταλήγουμε συχνά να γινόμαστε θύτες και να στρεφόμαστε ακόμα και εναντίον του ίδιου μας του εαυτού. Αυτό το βίντεο είναι η δική μου προσωπική απελευθέρωση. Μια πρόσκληση να σταματήσουμε να κρύβουμε την ύπαρξή μας και να αρχίσουμε να τη γιορτάζουμε επιτέλους, όπως της αξίζει.