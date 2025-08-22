Η Σοφία Κουρτίδου έκανε χειρουργική αφαίρεση της χοληδόχου κύστης: Πήγα στα επείγοντα και διαγνώστηκα με οξεία χολοκυστίτιδα
Η Σοφία Κουρτίδου έκανε χειρουργική αφαίρεση της χοληδόχου κύστης: Πήγα στα επείγοντα και διαγνώστηκα με οξεία χολοκυστίτιδα
Η τραγουδίστρια πήρε εξιτήριο και περιέγραψε τα σημάδια που την οδήγησαν στο νοσοκομείο
Μετά από έντονη αδιαθεσία που την οδήγησε στα επείγοντα, η Σοφία Κουρτίδου υποβλήθηκε σε χειρουργική αφαίρεση της χοληδόχου κύστης, καθώς οι γιατροί διέγνωσαν οξεία χολοκυστίτιδα.
Τις προηγούμενες ημέρες, η τραγουδίστρια έκανε γνωστό στα social media ότι μετά από έναν έντονο πόνο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να κρίνουν αναγκαίο να χειρουργηθεί εσπευσμένα. Αφότου πήρε εξιτήριο, με τη Σοφία Κουρτίδου να βρίσκεται σπίτι της να αναρρώνει, την Παρασκευή 22 Αυγούστου δημοσίευσε ένα αναλυτικό βίντεο στα social media, περιγράφοντας την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της.
Αρχικά ανέφερε ότι: «Είμαι ήδη πολύ καλύτερα, έχω πάρει εξιτήριο, βρίσκομαι στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή και αναρρώνω. Το χειρουργείο που έκανα είναι αφαίρεση χολής ή πιο σωστά αφαίρεση της χοληδόχου κύστης».
Στη συνέχεια, η Σοφία Κουρτίδου μίλησε για τα σημάδια που είχε μέχρι να οδηγηθεί στο νοσοκομείο: «Ένα βράδυ στον ύπνο μου ένιωσα έναν πολύ έντονο πόνο στο στομάχι μου και πίσω στην πλάτη μου. Για την ακρίβεια δεν ήμουν σίγουρη εάν ο πόνος αυτός προέρχεται από το στομάχι ή αν αντανακλά πίσω στην πλάτη ή το αντίστροφο. Ευτυχώς, η συμβίωσή μου με τον Γιάννη όλα αυτά τα χρόνια με έχει κάνει να ακούω το σώμα μου εντελώς διαφορετικά και να το αφουγκράζομαι μιας και ο Γιάννης είναι αθλητής και ένας αθλητής που έχει υποστεί διπλό ακρωτηριασμό».
Για τον πόνο που την ανάγκασε να βρεθεί στα επείγοντα, είπε: «Πήγα τελικά στα επείγοντα και διαγνώστηκα με οξεία χολοκυστίτιδα, που σημαίνει ότι βρέθηκαν πέτρες μέσα στη χολή. Πολλές πέτρες, η μία εκ των οποίων είχε αποφράξει τον κυστικό πόρο, που είναι ο κύριος αγωγός της χοληδόχου κύστης. Αυτή ήταν και η συγκεκριμένη που μου προκάλεσε τη φλεγμονή και τον πόνο που με οδήγησε να πάω στα επείγοντα. Μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που πήγα είχα ήδη χειρουργηθεί. Η επέμβαση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την κατάστασή μου και η χοληδόχος κύστη μου αφαιρέθηκε» και σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Το σώμα μου, μου είχε δώσει και άλλα σημάδια, όπως είναι η δυσπεψία και η παλινδρόμηση».
Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, η Σοφία Κουρτίδου σημείωσε: «Αυτό το καλοκαίρι μου συνέβησαν αρκετά. Πολλά που οι περισσότεροι θα χαρακτήριζαν ως κακοτυχίες, είτε μικρές είτε μεγάλες. Εγώ όμως αισθάνομαι πολύ τυχερή γιατί με έκαναν να νιώθω ακόμα περισσότερο ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ. Θυμάμαι πως ήμουν μικρό παιδί όταν η αγαπημένη μου γιαγιά χρειάστηκε να αφαιρέσει τη χολή της και τώρα ήρθε η σειρά μου. Δεν περίμενα πώς μία χειρουργική επέμβαση που συνέβη ξαφνικά θα με κάνει να θέλω τόσο πολύ να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Αλλά τελικά η δύναμη που πηγάζει από την ευγνωμοσύνη, ίσως είναι η πιο ισχυρή από όλες».
Όσο για τα σημάδια που της έδωσε τα σώμα της σχολίασε: «Γιατί το σώμα μου φωνάζει και ήρθε επιτέλους η στιγμή να το φροντίσω ουσιαστικά όπως του αξίζει. Νιώθω απερίγραπτα τυχερή που ζω αγαπημένη, που σας έχω δίπλα μου και σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές και τις προσευχές σας. Δεν υπάρχει ομορφότερο γιατρικό από την αγάπη».
Στο πρώτο βίντεο που ανάρτησε μετά την περιπέτειά της, η Σοφία Κουρτίδου εμφανίστηκε την Πέμπτη 20 Αυγούτου να τραγουδά στον σύζυγό της, Γιάννη Σεβδικαλή, το τραγούδι της «Η αγάπη δεν έχει μόνο ένα χρώμα». Όπως εξήγησε, όλα συνέβησαν αιφνίδια: «Η αγάπη μπορεί να σε κάνει να τραγουδάς ακόμη και αμέσως μετά από ένα χειρουργείο! Όταν με ενημέρωσαν οι γιατροί ότι πρέπει εσπευσμένα να χειρουργηθώ, το μόνο που σκεφτόμουν είναι πόσο ευτυχισμένη είμαι και πόσο πολύ θέλω τη ζωή μου. Ότι θέλω απλά να ολοκληρωθεί η επέμβαση, να ανοίξω τα μάτια μου και να δω τον Γιάννη μου, που όλα μου τα "γιάνει"».
Για όσα ένιωσε μετά την επέμβαση, η τραγουδίστρια πρόσθεσε: «Κι έτσι κι έγινε. Ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη που άνοιξα τα μάτια μου και είδα τον άνθρωπό μου. Το αγαπημένο μου οτιδήποτε. Όπως πάντα δίπλα μου. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, ένας ξαφνικός πόνος με οδήγησε στο νοσοκομείο και σε λίγες ώρες είχα ήδη χειρουργηθεί. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, μην αγνοείτε ποτέ τα σημάδια του σώματός σας. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και μόνο η αγάπη μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε τόσο ζωντανοί και να δίνει στη ζωή τόσο μεγάλη αξία. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου με τις πράξεις αλλά και με τη σκέψη τους. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη».
Δείτε το βίντεο
«Το μόνο που σκεφτόμουν είναι πόσο πολύ θέλω τη ζωή μου»
Για όσα ένιωσε μετά την επέμβαση, η τραγουδίστρια πρόσθεσε: «Κι έτσι κι έγινε. Ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη που άνοιξα τα μάτια μου και είδα τον άνθρωπό μου. Το αγαπημένο μου οτιδήποτε. Όπως πάντα δίπλα μου. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, ένας ξαφνικός πόνος με οδήγησε στο νοσοκομείο και σε λίγες ώρες είχα ήδη χειρουργηθεί. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, μην αγνοείτε ποτέ τα σημάδια του σώματός σας. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και μόνο η αγάπη μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε τόσο ζωντανοί και να δίνει στη ζωή τόσο μεγάλη αξία. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου με τις πράξεις αλλά και με τη σκέψη τους. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη».
