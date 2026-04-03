Σπύρος Πώρος: Είμαι αντίθετος με τη Eurovision, αυτά τα τραγούδια είναι σκουπίδια
GALA
Όταν άκουσα το τραγούδι του Ακύλα είπα ότι είναι μια από τα ίδια, αλλά του εύχομαι να πάει καλά, τον συμπαθώ, σχολίασε ο φωτογράφος

Ιωάννα Μαρίνου
Την αντίθεση του με τον μουσικό θεσμό της Eurovision εξέφρασε ο Σπύρος Πώρος, αναφέροντας ότι τα τραγούδια που ακούγονται στον διαγωνισμό είναι κατώτερα των προσδοκιών του.

Ο φωτογράφος έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfat@Star» που προβλήθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου, εξηγώντας τον λόγο που δεν του αρέσει η Eurovision και τα κομμάτια που συμμετεχόντων.

Αναφορικά με τον Ακύλα και το «Ferto» που εκπροσωπεί φέτος στην Ελλάδα στον διαγωνισμό, ο Σπύρος Πώρος δήλωσε, πως πρόκειται για τη μοναδική συμμετοχή που ξεχωρίζει, ευχόμενος καλή επιτυχία στον τραγουδιστή. Όπως είπε:  «Είμαι κάθετα αντίθετος στον διαγωνισμό της Eurovision. Πάντα έλεγα ότι για εμένα, αυτά τα τραγούδια είναι σκουπίδια, και γενικότερα δεν είναι σοβαρά. Παρ' όλα αυτά, είναι το πρώτο τραγούδι, αυτό του Ακύλα, που ανήκει στη Eurovision, τον συμπαθώ. Στην αρχή που το άκουσα, είπα ότι είναι μια από τα ίδια, αλλά του εύχομαι να πάει καλά, γιατί τον συμπαθώ. Μου αρέσει η ιστορία και η αυθεντικότητά του».

Δείτε το βίντεο

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης