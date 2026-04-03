Δήμητρα Αλεξανδράκη για Ιωάννα Τούνη: Είπα στον σύντροφό της ότι είναι μεγάλος μάγκας, δάκρυζε καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης
Το μοντέλο μετέφερε όσα εκτυλίχθηκαν στη δίκη για το revenge porn σε βάρος της influencer
Τον σύντροφο της Ιωάννας Τούνη, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη επαίνεσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη για τη στάση του στη δίκη για το revenge porn σε βάρος της influencer, με το μοντέλο να αναφέρει ότι ο επιχειρηματίας δάκρυζε καθ' όλη τη διάρκεια.
Την Τετάρτη 1η Απριλίου, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ενόχους τους δύο κατηγορούμενους για την υπόθεση. Στον πρώην σύντροφο της Ιωάννας Τούνη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, ενώ στον δεύτερο κατηγορούμενο τριών ετών με αναστολή.
Η Δήμητρα Αλεξανδράκη ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για να είναι στο πλευρό της influencer την ημέρα της δίκης. Σε δηλώσεις που έκανε την Παρασκευή στο «Πρωινό», μετέφερε το κλίμα που επικρατούσε στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά και τη στιγμή της ανακοίνωσης της απόφασης.
Το μοντέλο περιέγραψε όσα εκτυλίχθηκαν, μεταφέροντας τα λόγια που είπε στον σύντροφο της Ιωάννας Τούνη: «Όταν βγήκα έξω, κοίταξα τον σύντροφο της Ιωάννας και του είπα “μπράβο σου, είσαι πολύ μεγάλος μάγκας”. Ένας άντρας πρέπει να είναι πολύ δυνατός για να στηρίξει μια γυναίκα σε κάτι τέτοιο. Καθ’ όλη τη διάρκεια και αυτός δάκρυζε και ήταν έντονα συγκινημένος. Ο σύντροφος πρέπει να είναι εκεί για να μας στηρίζει, αλλά και για να τον στηρίζουμε».
Δείτε το βίντεο
Όσο για τα έντονα συναισθήματα της influencer, αλλά και της παρέας της, που ήταν παρούσα στη δίκη, η Δήμητρα Αλεξανδράκη πρόσθεσε: «Το βιώσαμε όλοι έντονα, πόσω μάλλον η Ιωάννα. Η συγκίνηση ήταν έντονη στην αίθουσα, όπου βρισκόμασταν περίπου 8 ώρες. Από τη στιγμή που η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων, άρχισαν να τρέχουν δάκρυα στα μάτια της Ιωάννας. Τα χέρια της ήταν παγωμένα και ταυτόχρονα ιδρωμένα. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσαν να την αποσταθεροποιήσουν. Αν ήμουν στη θέση της, δεν θα μπορούσα να αντέξω όλο αυτό».
Η εισαγγελέας, προτείνοντας την ενοχή των δύο κατηγορουμένων, επισήμανε ότι οι δύο άντρες κατείχαν και διέδιδαν προσωπικά δεδομένα της Ιωάννας Τούνη χωρίς τη συγκατάθεσή της, με σκοπό να πλήξουν σοβαρά την προσωπικότητά της. Το επίμαχο βίντεο φέρεται να είχε ληφθεί το 2017 και να δημοσιεύτηκε στο ίντερνετ χρόνια αργότερα, προκαλώντας τεράστιο κύμα δημοσιότητας και ηθική βλάβη στην ίδια.
Ο 32χρονος Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης είναι επιχειρηματίας και κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος διατηρεί χαμηλό προφίλ αποφεύγοντας να δημοσιεύσει συχνά υλικό από τη ζωή του στα social media. Η σχέση του με την influencer έγινε γνωστή τον Οκτώβριο μέσω ανάρτησης της Ιωάννας Τούνη στο Instagram.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα