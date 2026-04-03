Τριαντάφυλλος: Νομίζω ότι πιο πολύ εμείς οι άντρες φταίμε στους χωρισμούς, έδειξα αμέλεια
Είχα αφεθεί στην περιποίησή της, εξήγησε ο τραγουδιστής για την πρώην σύζυγό του Δήμητρα Σιαμπάνη
Αμέλεια έδειξε ο Τριαντάφυλλος στα απλά και καθημερινά πράγματα που του προσέφερε η πρώην σύζυγός του, με τον ίδιο να σημειώνει πως πιστεύει ότι οι άντρες φέρουν περισσότερες ευθύνες σε έναν χωρισμό.
Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 3 Απριλίου για το διαζύγιό του με τη Δήμητρα Σιαμπάνη, μετά από 19 χρόνια κοινής πορείας, και εξήγησε πως είχε αφεθεί στην περιποίησή της και επειδή πλέον μένει μόνος του, παρατηρεί και εκτιμά όλα όσα έκανε για εκείνον η πρωήν γυναίκα του που πριν δεν αντιλαμβανόταν.
Ο Τριαντάφυλλος είπε αναλυτικά για τον χωρισμό του: «Η Δήμητρα είναι φοβερός άνθρωπος, καταπληκτικό παιδί, πανέμορφη, καλή γιατρός, πολύ καλή μητέρα. Τα έχουμε βρει ωραία και πραγματικά, 18 χρόνια ήμασταν μαζί, έχω δει όλη την εξέλιξη της Δήμητρας. Και πρέπει να πω ότι το καλύτερο απ’ όλα με τη Δήμητρα ήταν ότι στα κάτω μου ήταν δίπλα μου, ήταν εκεί. Νομίζω ότι πιο πολύ εμείς οι άντρες φταίμε. Στα απλά καθημερινά... Δηλαδή τώρα που είμαι μόνος, σπίτι, βάζω πλυντήριο, στεγνωτήριο… ενώ πριν τα έκανε όλα η ίδια. Ενώ τώρα έχω κάνει άλλα πράγματα τελείως διαφορετικά, πριν ας πούμε έλεγα “εντάξει, αφού υπάρχει η γυναίκα στο σπίτι”. Όχι και καλά ο παλιακός άντρας “επειδή είσαι γυναίκα, μάζεψέ τα”. Από αμέλεια τελείως. Είχα αφεθεί στην περιποίησή της. Πάντα έκανα πράγματα για τη σχέση μας αλλά τώρα έτυχε, τι να πω;».
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής ανέφερε πως παρά το διαζύγιο, δεν έχουν αλλάξει πολλά στην καθημερινότητά τους αλλά ούτε και στην επαφή του με τον γιο του: «Βέβαια, δεν έχουμε απομακρυνθεί, κοντά μένουμε. Κάνουμε πράγματα μαζί με τον μικρό συνέχεια. Ανά πάσα στιγμή είμαστε δίπλα, συνέχεια πάω σπίτι τον παίρνω, πάμε προπονήσεις, κάνουμε πράγματα, του μιλάω, καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Οπότε δεν στερείται κάποιον, είμαστε πολύ καλά», τόνισε.
Ο Τριαντάφυλλος ανακοίνωσε τον χωρισμό του στον Νίκο Γεωργιάδη και τη Huffpost την Παρασκευή 6 Μαρτίου, λέγοντας: «Σέβομαι έναν άνθρωπο που ήμασταν 19 χρόνια μαζί, έχουμε κάνει ένα παιδί μαζί. Γενικά, θέλω να είναι πολύ καλά, να περνάει καλά. Είναι πολύ καλό παιδί, πολύ καλός άνθρωπος. Με στήριξε, τη στήριξα. Κάποια πράγματα για κάποιο λόγο τελειώνουν. Όταν γύρισα από το Survivor ήταν λίγο διαφορετικά όλα, δεν ξέρω γιατί. Εκεί άλλαξαν όλα. Δεν ήταν γκομενικά θέματα, ήταν άλλα πράγματα. Παράπονα ότι άργησα να έρθω, γιατί το αυτό, γιατί εκείνο. Εντάξει, οκ. Μπορεί να έχει άδικο, μπορεί να έχει και δίκιο, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Τουλάχιστον εμένα εκείνοι με βλέπανε, εγώ δεν τους έβλεπα».
Επιπλέον ανέφερε: «Της Δήμητρας δεν της άρεσε ποτέ η δημοσιότητα. Παρ’ όλα αυτά ήξερε ποιός είμαι. Με στήριξε στα δύσκολα. Στα εύκολα όμως, δεν ήταν εκεί. Απίστευτο».
Όσον αφορά στη δική του συμπεριφορά ως σύζυγος, ο Τριαντάφυλλος είπε: «Δεν θα έβαζα υψηλό βαθμό στον εαυτό μου ως σύζυγό. Θα μπορούσα να ήμουν πολύ καλύτερος σύζυγος αν παντρευόμουν τώρα ή πριν 2-3 χρόνια. Αν ήμουν σύζυγος από το 2021 και μετά, θα ήταν διαφορετικά όλα. Δεν ήμουν και ο καλύτερος σύζυγος. Ψέματα να πω; Ήμουν στον κόσμο μου».
Σχετικά με τον γιο που έχει αποκτήσει με τη Δήμητρα Σιαμπάνη, δήλωσε: «Οι γονείς πρέπει να είναι πάντα κοντά στα παιδιά, άσχετα τι θα κάνουν ερωτικά. Οι γονείς πρέπει να είναι μαζί με το παιδί στις χαρές, στο σχολείο, να του μιλάνε, να του δίνουν συμβουλές. Πρέπει να έχει το παιδί και τους δυο. Δε θα ήθελα να φτάσει ο Νικόλας μου 18 και να πει “ο μπαμπάς δεν ήταν δίπλα μου”. Εκεί τελειώνω».
Κλείνοντας, ο τραγουδιστής επισήμανε πως όποια γυναίκα βρεθεί στο πλευρό του στο μέλλον, θα είναι πολύ τυχερή: «Τα ξέρω τώρα πια τα λάθη μου ποιά ήταν. Τώρα όποια είναι μαζί μου, θα είναι πραγματικά πολύ τυχερή. Δεν υπάρχει τώρα κάποια. Αλλά, πιο τυχερή δεν θα υπάρχει», είπε.
