Τριαντάφυλλος για την πρώην σύζυγό του: Έχουμε χωρίσει εδώ και τρία χρόνια, όλα τα λάθη είναι δικά μου
Ο τραγουδιστής χώρισε με τη Δήμητρα Σιαμπάνη μετά από 19 χρόνια σχέσης και το επιβεβαίωσε για πρώτη φορά λίγες ημέρες νωρίτερα
Για τον χωρισμό του με τη σύζυγό του μίλησε ο Τριαντάφυλλος, αποκαλύπτοντας πως η σχέση τους έχει τελειώσει εδώ και τρία χρόνια.
Ο τραγουδιστής, ο οποίος επιβεβαίωσε για πρώτη φορά την είδηση την Παρασκευή 6 Μαρτίου, δήλωσε αυτή τη φορά πως η Δήμητρα Σιαμπάνη δεν έχει κάνει κανένα λάθος και πως για όλα ευθύνεται ο ίδιος. Όσον αφορά στο ενδεχόμενο να ξαναφτιάξει τη ζωή του με μία άλλη γυναίκα, σημείωσε πως κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πότε και πώς συμβαίνουν αυτά.
Ο Τριαντάφυλλος είπε αρχικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 9 Μαρτίου: «Τελείωσε αυτό. Ήμασταν 19 χρόνια μαζί, έχουμε φοβερή σχέση με τη Δήμητρα. Φοβερό παιδί, απίστευτο παιδί, απ’ τα καλύτερα. Την αγαπάω, μ’ αγαπάει, είμαστε με το παιδάκι μας, είμαστε ωραία. Εδώ και τρία χρόνια είναι αυτό (ο χωρισμός). Δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα; Άντε έκανα τη δήλωση και τέλειωσε. Και τι έγινε; Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή; Θα το λέμε συνέχεια τώρα επί βδομάδες;» και έπειτα ρωτήθηκε εάν σκέφτεται να προχωρήσει τη ζωή του: «Αυτό δεν το ξέρεις ποτέ πώς και τι, δεν το ξέρεις. Παρόλα αυτά, είμαι μια χαρά, τέλεια, δεν σκέφτομαι κάτι. Μια χαρά είμαστε», απάντησε.
Για τις δυσκολίες που ενδεχομένως να αντιμετώπισε με την πρώην σύζυγό του, ανέφερε: «Τα ζευγάρια μεταξύ τους μπορεί να έχουν τσακωμούς αλλά ξέρεις, όλοι ανταλλάσσουν λόγια. Η Δήμητρα δεν έχει κάνει κανένα λάθος. Τίποτα. Είναι φοβερή, απίστευτη. Όλα τα λάθη είναι δικά μου».
Έπειτα, ο τραγουδιστής απάντησε και για τα σχόλια που γίνονται για τη ζωή του: «Δεν ξέρει κανείς τη ζωή μου, οπότε καλύτερα αυτοί που γράφουν στο πληκτρολόγιο διάφορα, επειδή δεν ξέρουν τη ζωή μου, ας το ξανασκεφτούν λίγο και ας κάνουν την προσευχή τους. Καλό είναι. Πριν λέμε κάτι για κάποιον, να ξέρουμε ποιος είναι αυτός και τι έχει περάσει», είπε.
Η ανακοίνωση για τον χωρισμό του με τη Δήμητρα Σιαμπάνη
Ο Τριαντάφυλλος μίλησε για τον χωρισμό στον Νίκο Γεωργιάδη και τη Huffpost, και απόσπασμα της συνέντευξής του προβλήθηκε στο «Buongiorno» την Παρασκευή 6 Μαρτίου. Ο τραγουδιστής δήλωσε πως η πρώην σύζυγός του δεν ήταν δίπλα του στα εύκολα, αλλά επισήμανε πως ούτε ο ίδιος υπήρξε ο καλύτερος σύζυγος: «Σέβομαι έναν άνθρωπο που ήμασταν 19 χρόνια μαζί, έχουμε κάνει ένα παιδί μαζί. Γενικά, θέλω να είναι πολύ καλά, να περνάει καλά. Είναι πολύ καλό παιδί, πολύ καλός άνθρωπος. Με στήριξε, τη στήριξα. Κάποια πράγματα για κάποιο λόγο τελειώνουν. Όταν γύρισα από το Survivor ήταν λίγο διαφορετικά όλα, δεν ξέρω γιατί. Εκεί άλλαξαν όλα. Δεν ήταν γκομενικά θέματα, ήταν άλλα πράγματα. Παράπονα ότι άργησα να έρθω, γιατί το αυτό, γιατί εκείνο. Εντάξει, οκ. Μπορεί να έχει άδικο, μπορεί να έχει και δίκιο, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Τουλάχιστον εμένα εκείνοι με βλέπανε, εγώ δεν τους έβλεπα».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Της Δήμητρας δεν της άρεσε ποτέ η δημοσιότητα. Παρ’ όλα αυτά ήξερε ποιος είμαι. Με στήριξε στα δύσκολα. Στα εύκολα όμως, δεν ήταν εκεί. Απίστευτο». «Δεν θα έβαζα υψηλό βαθμό στον εαυτό μου ως σύζυγό. Θα μπορούσα να ήμουν πολύ καλύτερος σύζυγος αν παντρευόμουν τώρα ή πριν 2-3 χρόνια. Αν ήμουν σύζυγος από το 2021 και μετά, θα ήταν διαφορετικά όλα. Δεν ήμουν και ο καλύτερος σύζυγος. Ψέματα να πω; Ήμουν στον κόσμο μου», συμπλήρωσε ακόμη.
Σχετικά με τον γιο που έχει αποκτήσει με τη Δήμητρα Σιαμπάνη, δήλωσε: «Οι γονείς πρέπει να είναι πάντα κοντά στα παιδιά, άσχετα τι θα κάνουν ερωτικά. Οι γονείς πρέπει να είναι μαζί με το παιδί στις χαρές, στο σχολείο, να του μιλάνε, να του δίνουν συμβουλές. Πρέπει να έχει το παιδί και τους δυο. Δε θα ήθελα να φτάσει ο Νικόλας μου 18 και να πει “ο μπαμπάς δεν ήταν δίπλα μου”. Εκεί τελειώνω».
Κλείνοντας, ο τραγουδιστής τόνισε πως όποια γυναίκα βρεθεί στο πλευρό του στο μέλλον, θα είναι πολύ τυχερή: «Τα ξέρω τώρα πια τα λάθη μου ποιά ήταν. Τώρα όποια είναι μαζί μου, θα είναι πραγματικά πολύ τυχερή. Δεν υπάρχει τώρα κάποια. Αλλά, πιο τυχερή δεν θα υπάρχει», είπε.
