Τριαντάφυλλος μετά το διαζύγιό του: Προχωράω, είναι στην τύχη το αν θα φτιάξω ξανά την προσωπική μου ζωή
Ο τραγουδιστής αφιέρωσε στίχους ερωτικού κομματιού χωρίς να αποκαλύπτει τον αποδέκτη
Ανοιχτό άφησε ο Τριαντάφυλλος το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην προσωπική του ζωή μετά την επιβεβαίωση του διαζυγίου του, εξηγώντας ωστόσο πως μία νέα σχέση δεν αποτελεί προτεραιότητά του.
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», που προβλήθηκε την Κυριακή 22 Μαρτίου. Μεταξύ άλλων, ο Τριαντάφυλλος σχολίασε ότι μετά τον χωρισμό του με τη Δήμητρα Σιαμπάνη, έπειτα από 19 χρόνια κοινής πορείας, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε μία νέα σχέση, χωρίς ωστόσο να επικεντρώνεται στον τομέα της προσωπικής ζωής.
Όπως είπε ο τραγουδιστής για το σενάριο να φτιάξει ξανά τη ζωή του: «Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν το έχω σκεφτεί. Προχωράω. Αυτό τώρα είναι στην τύχη, δεν ξέρω». Λίγο πριν ολοκληρώσει τις δηλώσεις του, ο Τριαντάφυλλος αφιέρωσε τους στίχους ενός ερωτικού τραγουδιού, χωρίς να αποκαλύπτει τον αποδέκτη. «Τώρα τελευταία σ' αγαπάω πιο πολύ. Τώρα τελευταία μου λείπεις και τρελαίνομαι» τραγούδησε στην κάμερα και σχολίασε σε ερώτηση για το πρόσωπο που έκανε την αφιέρωση: «Μυστικό, άστο».
Στις αρχές Μαρτίου, ο Τριαντάφυλλος ανακοίνωσε τον χωρισμό του, σημειώνοντας ότι οι ισορροπίες στον γάμο του άλλαξαν μετά τη συμμετοχή του στο «Survivor», κυρίως από την πλευρά της πρώην συζύγου του, ενώ παραδέχτηκε ότι ούτε ο ίδιος υπήρξε ο ιδανικός σύζυγος. Ο τραγουδιστής υπογράμμισε, ωστόσο, πως βασική του προτεραιότητα παραμένει η σχέση με τον γιο του, την οποία προσπαθεί να διατηρήσει αμετάβλητη, τονίζοντας ότι θέλει να βρίσκεται διαρκώς δίπλα του. Παράλληλα, ανέφερε ότι αν είχε παντρευτεί τα τελευταία χρόνια, τα δεδομένα θα ήταν διαφορετικά, καθώς έχει πλέον διδαχτεί από τα λάθη του.
Σε απόσπασμα της συνέντευξης που παραχώρησε στον Νίκο Γεωργιάδη και τη Huffpost, το οποίο προβλήθηκε στην εκπομπή «Buongiorno» την Παρασκευή 6 Μαρτίου, ο Τριαντάφυλλος ανέφερε για το διαζύγιό του: «Σέβομαι έναν άνθρωπο που ήμασταν 19 χρόνια μαζί, έχουμε κάνει ένα παιδί μαζί. Γενικά, θέλω να είναι πολύ καλά, να περνάει καλά. Είναι πολύ καλό παιδί, πολύ καλός άνθρωπος. Με στήριξε, τη στήριξα. Κάποια πράγματα για κάποιο λόγο τελειώνουν. Όταν γύρισα από το Survivor ήταν λίγο διαφορετικά όλα, δεν ξέρω γιατί. Εκεί άλλαξαν όλα. Δεν ήταν γκομενικά θέματα, ήταν άλλα πράγματα. Παράπονα ότι άργησα να έρθω, γιατί το αυτό, γιατί εκείνο. Εντάξει, οκ. Μπορεί να έχει άδικο, μπορεί να έχει και δίκιο, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Τουλάχιστον εμένα εκείνοι με βλέπανε, εγώ δεν τους έβλεπα».
Κλείνοντας, ο τραγουδιστής σημείωσε ότι πλέον έχει συνειδητοποιήσει τα λάθη του, υπογραμμίζοντας: «Τα ξέρω τώρα πια τα λάθη μου ποια ήταν. Τώρα όποια είναι μαζί μου, θα είναι πραγματικά πολύ τυχερή. Δεν υπάρχει τώρα κάποια. Αλλά, πιο τυχερή δεν θα υπάρχει».
