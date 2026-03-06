Ο Τριαντάφυλλος χώρισε μετά από 19 χρόνια με τη σύζυγό του: Τώρα πια, όποια είναι μαζί μου, θα είναι πολύ τυχερή
Ο Τριαντάφυλλος χώρισε μετά από 19 χρόνια με τη σύζυγό του: Τώρα πια, όποια είναι μαζί μου, θα είναι πολύ τυχερή
Ο τραγουδιστής επιβεβαίωσε πώς πήρε διαζύγιο με τη Δήμητρα Σιαμπάνη - Έχουν μαζί ένα παιδί
Τον χωρισμό του μετά από 19 χρόνια κοινής πορείας με τη Δήμητρα Σιαμπάνη επιβεβαίωσε ο Τριαντάφυλλος, επισημαίνοντας πως όλα άλλαξαν μετά τη συμμετοχή του στο Survivor από την πλευρά της πρώην συζύγου του, ωστόσο ανέφερε πως ούτε ο ίδιος ήταν ο καλύτερος σύζυγος.
Ο τραγουδιστής τόνισε, παρόλα αυτά, πως προσπαθεί να μην αλλάξει τίποτα στη σχέση του με τον γιο του και να είναι πάντα στο πλευρό του, ενώ ανέφερε πως αν παντρευόταν τα τελευταία χρόνια, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά, καθώς έχει μάθει μέσα από τα λάθη του.
Σε απόσπασμα της συνέντευξης που έδωσε στον Νίκο Γεωργιάδη και τη Huffpost, η οποία προβλήθηκε στο «Buongiorno» την Παρασκευή 6 Μαρτίου, ο Τριαντάφυλλος δήλωσε αναλυτικά για το διαζύγιό του: «Σέβομαι έναν άνθρωπο που ήμασταν 19 χρόνια μαζί, έχουμε κάνει ένα παιδί μαζί. Γενικά, θέλω να είναι πολύ καλά, να περνάει καλά. Είναι πολύ καλό παιδί, πολύ καλός άνθρωπος. Με στήριξε, τη στήριξα. Κάποια πράγματα για κάποιο λόγο τελειώνουν. Όταν γύρισα από το Survivor ήταν λίγο διαφορετικά όλα, δεν ξέρω γιατί. Εκεί άλλαξαν όλα. Δεν ήταν γκομενικά θέματα, ήταν άλλα πράγματα. Παράπονα ότι άργησα να έρθω, γιατί το αυτό, γιατί εκείνο. Εντάξει, οκ. Μπορεί να έχει άδικο, μπορεί να έχει και δίκιο, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Τουλάχιστον εμένα εκείνοι με βλέπανε, εγώ δεν τους έβλεπα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Της Δήμητρας δεν της άρεσε ποτέ η δημοσιότητα. Παρ’ όλα αυτά ήξερε ποιός είμαι. Με στήριξε στα δύσκολα. Στα εύκολα όμως, δεν ήταν εκεί. Απίστευτο».
Όσον αφορά στη δική του συμπεριφορά ως σύζυγος, ο Τριαντάφυλλος είπε: «Δεν θα έβαζα υψηλό βαθμό στον εαυτό μου ως σύζυγό. Θα μπορούσα να ήμουν πολύ καλύτερος σύζυγος αν παντρευόμουν τώρα ή πριν 2-3 χρόνια. Αν ήμουν σύζυγος από το 2021 και μετά, θα ήταν διαφορετικά όλα. Δεν ήμουν και ο καλύτερος σύζυγος. Ψέματα να πω; Ήμουν στον κόσμο μου».
Σχετικά με τον γιο που έχει αποκτήσει με τη Δήμητρα Σιαμπάνη, δήλωσε: «Οι γονείς πρέπει να είναι πάντα κοντά στα παιδιά, άσχετα τι θα κάνουν ερωτικά. Οι γονείς πρέπει να είναι μαζί με το παιδί στις χαρές, στο σχολείο, να του μιλάνε, να του δίνουν συμβουλές. Πρέπει να έχει το παιδί και τους δυο. Δε θα ήθελα να φτάσει ο Νικόλας μου 18 και να πει “ο μπαμπάς δεν ήταν δίπλα μου”. Εκεί τελειώνω».
Κλείνοντας, ο τραγουδιστής τόνισε πως όποια γυναίκα βρεθεί στο πλευρό του στο μέλλον, θα είναι πολύ τυχερή: «Τα ξέρω τώρα πια τα λάθη μου ποιά ήταν. Τώρα όποια είναι μαζί μου, θα είναι πραγματικά πολύ τυχερή. Δεν υπάρχει τώρα κάποια. Αλλά, πιο τυχερή δεν θα υπάρχει», είπε.
Ο Τριαντάφυλλος παντρεύτηκε με τη Δήμητρα Σιαμπάνη μετά από εφτά χρόνια σχέσης, στις 23 Αυγούστου 2014. Μαζί απέκτησαν ένα γιο, τον Νικόλα, ο οποίος γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2016 και τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, τον βάφτισαν στη Ρόδο, στην Παναγία Τσαμπίκα. Οι φήμες για τον χωρισμό του ζευγαριού κυκλοφορούσαν έντονα τους τελευταίους μήνες, ωστόσο ο ίδιος αρνούνταν να το επιβεβαιώσει μέχρι αυτή τη στιγμή.
Στις τελευταίες δηλώσεις που είχε κάνει για την πρώην σύζυγό του τον Ιανουάριο, στην εκπομπή «ΕΔΩ TV», έλεγε: «Είμαστε μαζί 20 χρόνια και αυτά έρχονται και παρέρχονται. Είμαστε ενωμένοι, αγαπά ο ένας τον άλλο, είμαστε με το παιδί δίπλα και προχωράμε, κάνουμε πράγματα μαζί. Μια χαρά είμαστε, αγάπη υπάρχει».
Ο τραγουδιστής τόνισε, παρόλα αυτά, πως προσπαθεί να μην αλλάξει τίποτα στη σχέση του με τον γιο του και να είναι πάντα στο πλευρό του, ενώ ανέφερε πως αν παντρευόταν τα τελευταία χρόνια, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά, καθώς έχει μάθει μέσα από τα λάθη του.
Σε απόσπασμα της συνέντευξης που έδωσε στον Νίκο Γεωργιάδη και τη Huffpost, η οποία προβλήθηκε στο «Buongiorno» την Παρασκευή 6 Μαρτίου, ο Τριαντάφυλλος δήλωσε αναλυτικά για το διαζύγιό του: «Σέβομαι έναν άνθρωπο που ήμασταν 19 χρόνια μαζί, έχουμε κάνει ένα παιδί μαζί. Γενικά, θέλω να είναι πολύ καλά, να περνάει καλά. Είναι πολύ καλό παιδί, πολύ καλός άνθρωπος. Με στήριξε, τη στήριξα. Κάποια πράγματα για κάποιο λόγο τελειώνουν. Όταν γύρισα από το Survivor ήταν λίγο διαφορετικά όλα, δεν ξέρω γιατί. Εκεί άλλαξαν όλα. Δεν ήταν γκομενικά θέματα, ήταν άλλα πράγματα. Παράπονα ότι άργησα να έρθω, γιατί το αυτό, γιατί εκείνο. Εντάξει, οκ. Μπορεί να έχει άδικο, μπορεί να έχει και δίκιο, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Τουλάχιστον εμένα εκείνοι με βλέπανε, εγώ δεν τους έβλεπα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Της Δήμητρας δεν της άρεσε ποτέ η δημοσιότητα. Παρ’ όλα αυτά ήξερε ποιός είμαι. Με στήριξε στα δύσκολα. Στα εύκολα όμως, δεν ήταν εκεί. Απίστευτο».
Όσον αφορά στη δική του συμπεριφορά ως σύζυγος, ο Τριαντάφυλλος είπε: «Δεν θα έβαζα υψηλό βαθμό στον εαυτό μου ως σύζυγό. Θα μπορούσα να ήμουν πολύ καλύτερος σύζυγος αν παντρευόμουν τώρα ή πριν 2-3 χρόνια. Αν ήμουν σύζυγος από το 2021 και μετά, θα ήταν διαφορετικά όλα. Δεν ήμουν και ο καλύτερος σύζυγος. Ψέματα να πω; Ήμουν στον κόσμο μου».
Σχετικά με τον γιο που έχει αποκτήσει με τη Δήμητρα Σιαμπάνη, δήλωσε: «Οι γονείς πρέπει να είναι πάντα κοντά στα παιδιά, άσχετα τι θα κάνουν ερωτικά. Οι γονείς πρέπει να είναι μαζί με το παιδί στις χαρές, στο σχολείο, να του μιλάνε, να του δίνουν συμβουλές. Πρέπει να έχει το παιδί και τους δυο. Δε θα ήθελα να φτάσει ο Νικόλας μου 18 και να πει “ο μπαμπάς δεν ήταν δίπλα μου”. Εκεί τελειώνω».
Κλείνοντας, ο τραγουδιστής τόνισε πως όποια γυναίκα βρεθεί στο πλευρό του στο μέλλον, θα είναι πολύ τυχερή: «Τα ξέρω τώρα πια τα λάθη μου ποιά ήταν. Τώρα όποια είναι μαζί μου, θα είναι πραγματικά πολύ τυχερή. Δεν υπάρχει τώρα κάποια. Αλλά, πιο τυχερή δεν θα υπάρχει», είπε.
Ο Τριαντάφυλλος παντρεύτηκε με τη Δήμητρα Σιαμπάνη μετά από εφτά χρόνια σχέσης, στις 23 Αυγούστου 2014. Μαζί απέκτησαν ένα γιο, τον Νικόλα, ο οποίος γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2016 και τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, τον βάφτισαν στη Ρόδο, στην Παναγία Τσαμπίκα. Οι φήμες για τον χωρισμό του ζευγαριού κυκλοφορούσαν έντονα τους τελευταίους μήνες, ωστόσο ο ίδιος αρνούνταν να το επιβεβαιώσει μέχρι αυτή τη στιγμή.
Στις τελευταίες δηλώσεις που είχε κάνει για την πρώην σύζυγό του τον Ιανουάριο, στην εκπομπή «ΕΔΩ TV», έλεγε: «Είμαστε μαζί 20 χρόνια και αυτά έρχονται και παρέρχονται. Είμαστε ενωμένοι, αγαπά ο ένας τον άλλο, είμαστε με το παιδί δίπλα και προχωράμε, κάνουμε πράγματα μαζί. Μια χαρά είμαστε, αγάπη υπάρχει».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα