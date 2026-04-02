Η Τζέιμι Λι Κέρτις αποκάλυψε ότι έγινε για πρώτη φορά γιαγιά: Έφτασε η στιγμή να το πω, δήλωσε
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εξήγησε ότι η μεγάλη της κόρη έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι τον Δεκέμβριο
Γιαγιά έγινε για πρώτη φορά η Τζέιμι Λι Κέρτις. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι η κόρη της έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι τον περασμένο Δεκέμβριο, μία εβδομάδα μετά τον θάνατο των στενών της φίλων και νονών της Άνι, Ρομπ και Μισέλ Ράινερ. Παρόλα αυτά, όπως εξήγησε, περίμενε να το ανακοινώσει την κατάλληλη στιγμή.
«Η αλήθεια είναι ότι τα μεγαλύτερα μαθήματα και οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου ήταν το να είμαι γονιός, και τώρα γιαγιά. Ο σύζυγός μου κι εγώ γίναμε παππούδες από τη μεγαλύτερη κόρη μας και τον σύζυγό της», είπε η 67χρονη ηθοποιός κατά τη διάρκεια του νέου επεισοδίου στο podcast IMO with Michelle Obama & Craig Robinson.
Η Κέρτις αποκάλυψε ότι η κόρη της, η οποία απέκτησε ένα αγοράκι με τον σύζυγό της Τζέισον Γουλφ τον Δεκέμβριο, κατάφερε να μετατρέψει τη θλίψη και τον πόνο για την απώλεια των νονών της σε μια νέα αρχή.
«Το αγοράκι τους γεννήθηκε τον Δεκέμβριο και ήταν μία εβδομάδα μετά τον θάνατο του Ρομπ και της Μισέλ, και ο Ρομπ και η Μισέλ είναι οι νονοί της», πρόσθεσε συγκινημένη. «Πέθαναν στα γενέθλιά της. Η υπέροχη κόρη μου, που τους αγαπούσε όπως όλοι μας, κατάφερε να επεξεργαστεί αυτό το πένθος και τη θλίψη και μετά έφερε τον γιο τους σε αυτόν τον κόσμο μία εβδομάδα αργότερα».
Η Τζέιμι Λι Κέρτις επισήμανε επίσης τον λόγο που η οικογένεια κράτησε για ένα διάστημα κρυφή την είδηση. «Δεν το είχαμε συζητήσει ποτέ δημόσια. Ήταν ένα ιδιωτικό ζήτημα. Στον κύκλο μας, πολλοί γνωρίζουν ότι είμαστε παππούδες. Κάποια στιγμή, κάποιος θα το έλεγε, κι έτσι έφτασε η στιγμή να το πω εγώ», σημείωσε.
Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι η κόρη της της επέτρεψε να μοιραστεί την είδηση στο podcast λόγω του σεβασμού που τρέφει για τη Μισέλ Ομπάμα. «Πήρα τηλέφωνο την κόρη μου και της είπα: “Ξέρεις, ετοιμάζομαι να κάνω αυτό το πράγμα, νομίζω ότι θα προκύψει. Πώς θα ένιωθες αν το αναφέρω;” Εκείνη είπε: “Πες της ότι την αγαπώ”. Σε αγαπά και σε σέβεται τόσο πολύ που είπε: “Ναι, μαμά, μπορείς να το πεις στη Μισέλ Ομπάμα γιατί είναι σπουδαία και γιατί εκπροσώπησες την αγάπη στον κόσμο και έφερες αγάπη στον Λευκό Οίκο και πέρα από αυτόν”», ανέφερε.
Κλείνοντας, εκμυστηρεύτηκε πως τη συγκινεί ιδιαίτερα το ότι μοιράστηκε το χαρμόσυνο γεγονός μέσα από το podacast της Μισέλ Ομπάμα. «Είναι πραγματικά συγκινητικό για μένα ότι η πρώτη φορά που θα πω στο σύμπαν ότι έγινα γιαγιά είναι εδώ, μαζί σου, και ότι εκείνη μου έδωσε την άδεια να το κάνω επειδή ήσουν εσύ, λόγω όσων εκπροσωπείς για εκείνη και για τη γενιά των νέων γυναικών της», κατέληξε.
Jamie Lee Curtis Reveals She’s a Grandma After Daughter Annie Privately Welcomed Her First Baby https://t.co/nFIWnwJGb3— E! News (@enews) April 2, 2026
