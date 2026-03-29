Κώστας Χατζής: Είχα το ιδιαίτερο προνόµιο στη ζωή µου να διαλέξω τη µαµά µου, είπε η κόρη του
Η µητρότητα δεν είναι µόνο θέµα βιολογίας, υποστήριξε η Δανιέλα Χατζή που μεγάλωσε με τη γυναίκα που σήμερα είναι στενή συνεργάτιδά της
Προνομιούχα που μπόρεσε να διαλέξει τη μητέρα της δήλωσε η κόρη του Κώστα Χατζή. Η Δανιέλα Χατζή μεγάλωσε με τη γυναίκα, που πλέον αποτελεί στενή συνεργάτιδά της, και όπως είπε, η μητρότητα δεν συνδέεται μόνο με τη βιολογία. Αναφερόμενη σε εκείνη, τόνισε πως είναι ευτυχισμένη που βρίσκεται στη ζωή της, αφού είναι πάντα δίπλα της, στηρίζοντας τη.
«Είχα το ιδιαίτερο προνόµιο στη ζωή µου να διαλέξω τη µαµά µου. ∆εν ξέρω αν υπάρχουν λέξεις που να χωράνε αυτό που είναι για µένα η µαµά µου. Γιατί για µένα η µητρότητα δεν είναι µόνο θέµα βιολογίας. Είναι θέµα παρουσίας, αγάπης και επιλογής. Είναι ο άνθρωπος που είναι πάντα δίπλα µου, µε στήριξε όσο κανείς άλλος και είµαι πραγµατικά ευτυχισµένη που είναι στη ζωή µου», εξομολογήθηκε στο Secret.
Η Δανιέλα Χατζή ρωτήθηκε επίσης για το πώς έχει αντιμετωπιστεί λόγω της τσιγγάνικης καταγωγής της. Αν και έχει ακούσει σχόλια, η νεαρή τραγουδίστια είναι περήφανη για τις ρίζες της. «Εχω ακούσει διάφορα κατά καιρούς, όπως συµβαίνει συχνά όταν κάποιος κουβαλά µια διαφορετική ιστορία. Για µένα, όµως, η καταγωγή µου είναι κοµµάτι της ταυτότητάς µου και δεν έχω κανέναν λόγο να την κρύψω. Αντίθετα, νιώθω περήφανη για τις ρίζες µου, γιατί είναι µέρος της διαδροµής και της κουλτούρας µου», επισήμανε.
Παράλληλα, έκανε μία αναφορά στον πατέρα της, τονίζοντας πως είναι αυστηρός μαζί της σε ζητήματα της δουλειάς, αφού ο ίδιος σέβεται πολύ τον χώρο του τραγουδιού, στον βρίσκεται για δεκαετίες. «Στο κοµµάτι της δουλειάς είναι αυστηρός. Και έτσι πρέπει! Αν και δεν θα το έλεγα ακριβώς αυστηρότητα… Είναι περισσότερο ένας τρόπος σκέψης και σεβασµός σε αυτό που κάνει. Μου έχει µάθει να αντιµετωπίζω τη δουλειά µε σοβαρότητα, πειθαρχία και αφοσίωση».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
