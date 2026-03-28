Επίδειξη πλούτου από Ρονάλντο και Ροντρίγκεζ: Η φωτογραφία με τα πανάκριβα ρολόγια
H αξία των δυο ρολογιών σύμφωαν εμτ ους ειδικούς ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η σύντροφός του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ κατάφεραν για ακόμη μία φορά να τραβήξουν όλα τα βλέμματα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media και κάνοντας επίδειξη πλούτου.
Τα χέρια τους ακουμπούν μαζί πάνω σε ένα τιμόνι και οι δυο τους φορούν πανάκριβα ρολόγια.
Πιο συγκεκριμένα ο Πορτογάλος σούπερ σταρ φορούσε ένα πολυτελές Patek Philippe 5719/10G αξίας περίπου 700.000 ευρώ. Δίπλα του, η Ροντρίγκεζ επέλεξε ένα εξίσου εντυπωσιακό Patek Philippe 5980/1400G-010, το οποίο κοστολογείται γύρω στις 820.000 ευρώ.
Στο επίκεντρο της εικόνας βρέθηκε και το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της Ροντρίγκεζ, το οποίο είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά το περασμένο καλοκαίρι. Σύμφωνα με ειδικούς, η αξία του εκτιμάται μεταξύ 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας το ένα από τα πιο εντυπωσιακά κοσμήματα που έχουν εμφανιστεί δημόσια.
Το σκηνικό συμπληρώνει η εξαιρετικά σπάνια Bugatti Centodieci του Ρονάλντο, ένα αυτοκίνητο από το οποίο έχουν κατασκευαστεί μόλις δέκα κομμάτια παγκοσμίως, με αξία που αγγίζει τα 8 εκατομμύρια λίρες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα