Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει», σχολίασε για το μονόπετρο των $3 εκατ. του Ρονάλντο στην πρόταση γάμου
GALA
Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ Γάμος Δαχτυλίδι Κριστιάνο Ρονάλντο

Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει», σχολίασε για το μονόπετρο των $3 εκατ. του Ρονάλντο στην πρόταση γάμου

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του τον Αύγουστο έπειτα από εννέα χρόνια σχέσης

Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει», σχολίασε για το μονόπετρο των $3 εκατ. του Ρονάλντο στην πρόταση γάμου
Ιωάννα Μαρίνου
37 ΣΧΟΛΙΑ
Την πρόταση γάμου και συγκεκριμένα το μονόπετρο αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων που έλαβε από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, σχολίασε η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ήταν «το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει».

Η σύντροφος του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή μίλησε στο περιοδικό «ELLE Spain» για την πρόταση γάμου που έγινε το καλοκαίρι, τη σχέση τους που μετράει εννέα χρόνια και το ενδεχόμενο να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά.

Ο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στη Ροντρίγκεζ τον Αύγουστο, έπειτα από εννέα χρόνια σχέσης, προσφέροντάς της ένα μονόπετρο 30 καρατίων αξίας περίπου 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Το μοντέλο και επιχειρηματίας, που ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή, σχολίασε για το κόσμημα που έλαβε: «Είναι πανέμορφο. Είναι το λιγότερο που μπορούσε να μου προσφέρει έπειτα από δέκα χρόνια αναμονής», προσθέτοντας με χιούμορ ότι τη στιγμή της πρότασης, το δαχτυλίδι δεν ήταν αυτό που είχε στο μυαλό της. «Μου πήρε χρόνο να συνειδητοποιήσω το μέγεθος της πέτρας. Ήμουν τόσο σοκαρισμένη που το άφησα στο δωμάτιό μου και δεν το είδα στο φως της ημέρας μέχρι την επόμενη μέρα» δήλωσε.


Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2016 και έχει αποκτήσει δύο κόρες, την επτάχρονη Αλάνα και τη δίχρονη Μπέλα. Ο δίδυμος αδερφός της Μπέλα, Άνχελ, πέθανε κατά τη διάρκεια της γέννας. Παράλληλα, η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ μεγαλώνει τα τρία μεγαλύτερα παιδιά του Κριστιάνο Ρονάλντο, του 15χρονου Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ και των οκτάχρονων διδύμων Εύα και Ματέο, που γεννήθηκαν μέσω παρένθετης μητέρας.

Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει», σχολίασε για το μονόπετρο των $3 εκατ. του Ρονάλντο στην πρόταση γάμου

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο να μεγαλώσει η οικογένειά τους, η Ροντρίγκεζ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά. Μιλώντας για τη σχέση τους, τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή ένιωσε μια σύνδεση που ξεπερνούσε τη φυσική έλξη. Όπως είπε: «Δεν μπορώ να πω ότι προέβλεψα το μέλλον ή ότι ήξερα πως δέκα χρόνια μετά θα είχαμε πέντε παιδιά, αλλά ένιωσα κάτι ανεξήγητο. Ήταν σαν οι ψυχές μας να μίλησαν πριν ακόμη συναντηθούν τα βλέμματά μας».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ βρίσκονται σε τροχιά προετοιμασιών για τον επερχόμενο γάμο τους, με την τελετή να τοποθετείται χρονικά στο καλοκαίρι του 2026 και να αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη γενέτειρα του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή.

Όπως μεταδίδουν πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, το ζευγάρι σκοπεύει να παντρευτεί στον ιστορικό Καθεδρικό Ναό του Φουνσάλ, έναν χώρο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον Ρονάλντο, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μαδέρα. Η δεξίωση φέρεται να έχει προγραμματιστεί σε πολυτελές ξενοδοχείο του νησιού και να ακολουθήσει χρονικά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.


Η πρόταση γάμου πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2025, σε μια προσωπική και οικογενειακή στιγμή που, όπως έχει αναφέρει ο ίδιος ο Ρονάλντο, δεν ήταν προσχεδιασμένη. Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ επιβεβαίωσε τον αρραβώνα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας το μονόπετρο, γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Ναι, δέχομαι. Σε αυτή και σε όλες τις ζωές μου».

Φωτογραφία άρθρου: AP
Ιωάννα Μαρίνου
37 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης