Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ: Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει», σχολίασε για το μονόπετρο των $3 εκατ. του Ρονάλντο στην πρόταση γάμου

Η πρόταση γάμου πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2025, σε μια προσωπική και οικογενειακή στιγμή που, όπως έχει αναφέρει ο ίδιος ο Ρονάλντο, δεν ήταν προσχεδιασμένη. Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ επιβεβαίωσε τον αρραβώνα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας το μονόπετρο, γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «

».





Η σύντροφος του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή μίλησε«ELLE Spain» για την πρόταση γάμου που έγινε το καλοκαίρι, τη σχέση τους που μετράει εννέα χρόνια και το ενδεχόμενο να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά.Ο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στη Ροντρίγκεζ τον Αύγουστο, έπειτα από εννέα χρόνια σχέσης, προσφέροντάς της ένα μονόπετρο 30 καρατίων αξίας περίπου 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Το μοντέλο και επιχειρηματίας, που ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή, σχολίασε για το κόσμημα που έλαβε: «Είναι πανέμορφο. Είναι το λιγότερο που μπορούσε να μου προσφέρει έπειτα από δέκα χρόνια αναμονής», προσθέτοντας με χιούμορ ότι τη στιγμή της πρότασης, το δαχτυλίδι δεν ήταν αυτό που είχε στο μυαλό της. «Μου πήρε χρόνο να συνειδητοποιήσω το μέγεθος της πέτρας. Ήμουν τόσο σοκαρισμένη που το άφησα στο δωμάτιό μου και δεν το είδα στο φως της ημέρας μέχρι την επόμενη μέρα» δήλωσε.Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2016 και έχει αποκτήσει δύο κόρες, την επτάχρονη Αλάνα και τη δίχρονη Μπέλα. Ο δίδυμος αδερφός της Μπέλα, Άνχελ, πέθανε κατά τη διάρκεια της γέννας. Παράλληλα, η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ μεγαλώνει τα τρία μεγαλύτερα παιδιά του Κριστιάνο Ρονάλντο, του 15χρονου Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ και των οκτάχρονων διδύμων Εύα και Ματέο, που γεννήθηκαν μέσω παρένθετης μητέρας.Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο να μεγαλώσει η οικογένειά τους, η Ροντρίγκεζ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά. Μιλώντας για τη σχέση τους, τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή ένιωσε μια σύνδεση που ξεπερνούσε τη φυσική έλξη. Όπως είπε: «Δεν μπορώ να πω ότι προέβλεψα το μέλλον ή ότι ήξερα πως δέκα χρόνια μετά θα είχαμε πέντε παιδιά, αλλά ένιωσα κάτι ανεξήγητο. Ήταν σαν οι ψυχές μας να μίλησαν πριν ακόμη συναντηθούν τα βλέμματά μας».Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ βρίσκονται σε τροχιά προετοιμασιών για τον επερχόμενο γάμο τους, με την τελετή να τοποθετείται χρονικά στο καλοκαίρι του 2026 και να αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη γενέτειρα του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή.Όπως μεταδίδουν πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, το ζευγάρι σκοπεύει να παντρευτεί στον ιστορικό Καθεδρικό Ναό του Φουνσάλ, έναν χώρο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον Ρονάλντο, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μαδέρα. Η δεξίωση φέρεται να έχει προγραμματιστεί σε πολυτελές ξενοδοχείο του νησιού και να ακολουθήσει χρονικά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.Ναι, δέχομαι. Σε αυτή και σε όλες τις ζωές μου: AP