Βίντεο: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στους δρόμους του Βελιγραδίου με παραδοσιακά όργανα μετά τη συναυλία του
Τι βραδιά ήταν αυτή, έγραψε ο τραγουδιστής στο Instagram μεταφέροντας τις εντυπώσεις του
Στιγμές από την επίσκεψή του στο Βελιγράδι μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο τραγουδιστής βρέθηκε στη Σερβία για να δώσει μία συναυλία και δημοσίευσε στα social media υλικό από τη βραδιά. Στα βίντεο και τα στιγμιότυπα δεν απαθανατίζεται μόνο πάνω στη σκηνή μαζί με την ορχήστρα ή στα παρασκήνια, αλλά και σε δρόμο της πόλης, περιτριγυρισμένος από μουσικούς με παραδοσιακά όργανα.
Μεταφέροντας τις εντυπώσεις του, έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τα βίντεο και τις φωτογραφίες που ανάρτησε στο Instagram: «Σερβία, Βελιγράδι, τι βραδιά ήταν αυτή. Το να χορεύουμε και να τραγουδάμε μαζί σημαίνει τα πάντα για μένα… αυτές οι στιγμές μου θυμίζουν γιατί τραγουδάω. Η μουσική μας ενώνει».
Δείτε το υλικό που δημοσίευσε
