Η εκδίκηση της Ρις Γουίδερσπουν: Απέρριψε τους ρόλους της «χαζής ξανθιάς» και έχτισε τη δική της αυτοκρατορία στο Χόλιγουντ και τις εκδόσεις

η Ρόζαμουντ Πάικ ηγήθηκε του καστ

Τότε η αγάπη της για τα βιβλία ξεπρόβαλε σαν σανίδα σωτηρίας. Ο δεύτερος και πρώην τώρα πια σύζυγός της, ο Τζιμ Τοτ, της πρότεινε να την αξιοποιήσει, διασκευάζοντας μυθιστορήματα και δημιουργώντας η ίδια τις ταινίες στις οποίες θα ήθελε να πρωταγωνιστήσει. Το πάθος της για τη λογοτεχνία έγινε όπλο και όχημα για ένα ακόμη «ταξίδι» στην έβδομη τέχνη.Είκοσι χρόνια μετά την παρθενική της εμφάνιση με το δραματικό φιλμ «Συνέβη το καλοκαίρι», η Ρις Γουίδερσπουν συστήθηκε εκ νέου, αυτή τη φορά ως ιδρύτρια εταιρείας παραγωγής. Αφού μπήκαν τα θεμέλια της Pacific Standard, επέλεξε τα δύο πρώτα βιβλία που θα μετέφερε στη μεγάλη οθόνη: το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Σέριλ Στρέιντ, με τίτλο «Wild», και το «Gone Girl». Τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη διασκευή του «Wild» τον κράτησε για τον εαυτό της, ενώστην κινηματογραφική μεταφορά του ψυχολογικού θρίλερ της Τζίλιαν Φλιν, σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φίντσερ. Και οι δύο ταινίες κατέγραψαν μια εντυπωσιακή πορεία στο box office και χάρισαν στη Γουίδερσπουν και την Πάικ υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.Το 2016, τη Pacific Standard διαδέχθηκε η Hello Sunshine, η οποία εδώ και μία δεκαετία αποτελεί έναν από τους πιο δυνατούς παίκτες στο κινηματογραφικό και τηλεοπτικό «γίγνεσθαι». Η Γουίδερσπουν βρίσκεται πίσω από μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες. Μερικές μόνο από αυτές είναι οι σειρές «Big Little Lies», «The Morning Show» και «Little Fires Everywhere», αλλά και η ταινία «Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες».Το 2021, η εταιρεία εξαγοράστηκε έναντι 900 εκατομμυρίων δολαρίων. Η σταρ του Χόλιγουντ έγινε κατά 150 εκατομμύρια δολάρια πλουσιότερη και παρέμεινε στο διοικητικό συμβούλιο, διατηρώντας το 18% μετοχών και αναζητώντας υλικό σε βιβλία γραμμένα από γυναίκες για γυναίκες, με ηρωίδες που βρίσκουν τη σωτηρία και τη λύτρωση μόνες τους. Σύμφωνα με την ίδια άλλωστε, «κανείς δεν θα έρθει να μας σώσει».Την ίδια στιγμή η ηθοποιός και παραγωγός έχει αναδειχθεί σε παράγοντα με ισχυρή επιρροή στο παγκόσμιο εκδοτικό τοπίο. Η απήχηση της λέσχης βιβλίου που ίδρυσε ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού άφησε πίσω της ακόμη και εκείνης της Όπρα Γουίνφρεϊ. Σήμερα, το Reece’s Book Club πλησιάζει τα δέκα χρόνια ζωής και αριθμεί τρία εκατομμύρια φανατικά μέλη. Κάθε μήνα οι θαυμαστές της αδημονούν για τις βιβλιοφιλικές προτάσεις της, σε πολλές από τις οποίες φροντίζει να δώσει αργότερα «κινηματογραφική πνοή».Ενώ όμως για τους «ακόλουθους» της λογοτεχνικής αυτοκρατορίας της πρόκειται απλώς για ένα ακόμη ανάγνωσμα, για τους συγγραφείς διακυβεύονται πολλά περισσότερα. Η Ρις Γουίδερσπουν μοιάζει να έχει το μαγικό άγγιγμα. Διαμορφώνει τις λίστες των best-sellers, εκτοξεύει τις μετοχές των συγγραφέων και κάποιες φορές αλλάζει τις ζωές τους. Όπως εκείνης της γυναίκας, η οποία χάρη στη συμβολή της Γουίδερσπουν είδε το βιβλίο της να γνωρίζει μια απρόσμενη επιτυχία, που της εξασφάλισε το πρώτο της σπίτι.«Μου έστειλε φωτογραφία του κλειδιού της. Έβαλα τα κλάματα» έχει εκμυστηρευτεί η σταρ, χωρίς όμως να αποκαλύψει την ταυτότητά της. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς για ποιον λόγο το περιοδικό Time έχει συμπεριλάβει δύο φορές την ηθοποιό και παραγωγό, με την περιουσία των 400 εκατομμυρίων δολαρίων, στη λίστα με τα πιο επιδραστικά πρόσωπα στον κόσμο.Απτόητη και ακούραστη, η Ρις Γουίδερσπουν συνεχίζει να... καταβροχθίζει βιβλία (τρία με τέσσερα την εβδομάδα), να κυκλοφορεί στα σετ, άλλοτε ως ηθοποιός και άλλοτε ως παραγωγός, να μεταφέρει ηρωίδες από τις σελίδες των μυθιστορημάτων σε έναν κόσμο από σελιλόιντ και να παλεύει για τη γυναικεία ενδυνάμωση. Τελικά, το μικρόβιο της βιβλιοφαγίας, το οποίο κληρονόμησε από τη δασκάλα γιαγιά της, υπήρξε ωφέλιμο με πολλαπλούς τρόπους.