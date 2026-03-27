Η εκδίκηση της Ρις Γουίδερσπουν: Απέρριψε τους ρόλους της «χαζής ξανθιάς» και έχτισε τη δική της αυτοκρατορία στο Χόλιγουντ και τις εκδόσεις
Η ηθοποιός και παραγωγός που συμπλήρωσε τα 50 της χρόνια αποφάσισε να πορευτεί με τους δικούς της όρους, για να γίνει τελικά μία από τις πιο ισχυρές γυναίκες της κινηματογραφικής βιομηχανίας
Μπορεί άραγε ένας ρόλος να αποδειχθεί προφητικός για τον ηθοποιό που τον υποδύεται; Στην περίπτωση της Ρις Γουίδερσπουν και της κινηματογραφικής «Ελ Γουντς», η απάντηση μόνο θετική μπορεί να είναι.
Η φαινομενικά αφελής και επιφανειακή ηρωίδα στην ταινία του 2001, «Η εκδίκηση της ξανθιάς», μπαίνει στη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ και, παρά την αμφισβήτηση και τις κοροϊδίες, μεταμορφώνεται σε μια δυναμική δικηγόρο, χωρίς όμως να προδώσει στιγμή την εκκεντρική της εμφάνιση, την προσωπικότητά της και την αδυναμία της στο… ροζ χρώμα. Εκτός μεγάλης οθόνης, στην πραγματική ζωή, η Γουίδερσπουν, όπως το κινηματογραφικό alter ego της, σπάει τα στερεότυπα, και βάζοντας τους δικούς της όρους, γίνεται μία από τις πιο ισχυρές γυναίκες στο Χόλιγουντ.
Το ξανθό κορίτσι από τη Νέα Ορλεάνη με τα μπλε μάτια που πήρε το βάπτισμα του πυρός ως ηθοποιός στα 14 της και στα 30 της κρατούσε στα χέρια της το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Walk The Line», συμπλήρωσε πριν από λίγες μέρες τα 50 του χρόνια, έχοντας διανύσει τη διαδρομή που εκείνη ήθελε και όχι ακολουθώντας προδιαγεγραμμένα μονοπάτια.
Αν και θα μπορούσε να επαναπαυτεί στις δυνατότητες που της πρόσφερε η εικόνα της και να περιοριστεί στον ρόλο της γλυκιάς κοπέλας, που είτε συμπληρώνει το καστ μιας ταινίας τρόμου είτε χρίζεται πρωταγωνίστρια σε μια ρομαντική κομεντί, έγινε πολλά περισσότερα από αυτά που έβλεπαν οι άλλοι στο πρόσωπό της. «Έχοντας εκνευριστεί με τους ρόλους που της προσέφεραν», εξαφανίστηκε για μερικά χρόνια από το προσκήνιο και επανήλθε αποφασισμένη να αναδείξει γυναικείες φωνές.
Όλα άλλαξαν πριν από 15 χρόνια, όταν έφτασε στα χέρια της ένα σενάριο που την έκανε να αμφισβητήσει το μέλλον της στον κόσμο του θεάματος. Τι κι αν δίπλα στο όνομά της φιγουράριζε πλέον ο τίτλος «βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός»… Στο φιλμ στο οποίο της πρότειναν να συμμετάσχει, «υπήρχαν δύο γυναικείοι ρόλοι και ήταν και οι δύο αξιοθρήνητοι, αποκρουστικοί, φρικτοί», όπως εξηγούσε η ίδια αργότερα.
Παρά τα παρακάλια του ατζέντη της, απέρριψε τον ρόλο και επιδόθηκε σ’ έναν μαραθώνιο συναντήσεων με κορυφαία στελέχη του Χόλιγουντ στην προσπάθειά της να κατανοήσει γιατί δεν υπήρχαν ενδιαφέροντες ρόλοι για γυναίκες μιας συγκεκριμένης ηλικίας. Όσα της είπαν όμως δεν την κάλυψαν. «Όταν ήμουν περίπου 34, σταμάτησα να διαβάζω ενδιαφέροντα σενάρια», δήλωνε με νόημα, σε συνέντευξή της στους New York Times.
Τότε η αγάπη της για τα βιβλία ξεπρόβαλε σαν σανίδα σωτηρίας. Ο δεύτερος και πρώην τώρα πια σύζυγός της, ο Τζιμ Τοτ, της πρότεινε να την αξιοποιήσει, διασκευάζοντας μυθιστορήματα και δημιουργώντας η ίδια τις ταινίες στις οποίες θα ήθελε να πρωταγωνιστήσει. Το πάθος της για τη λογοτεχνία έγινε όπλο και όχημα για ένα ακόμη «ταξίδι» στην έβδομη τέχνη.
Είκοσι χρόνια μετά την παρθενική της εμφάνιση με το δραματικό φιλμ «Συνέβη το καλοκαίρι», η Ρις Γουίδερσπουν συστήθηκε εκ νέου, αυτή τη φορά ως ιδρύτρια εταιρείας παραγωγής. Αφού μπήκαν τα θεμέλια της Pacific Standard, επέλεξε τα δύο πρώτα βιβλία που θα μετέφερε στη μεγάλη οθόνη: το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Σέριλ Στρέιντ, με τίτλο «Wild», και το «Gone Girl». Τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη διασκευή του «Wild» τον κράτησε για τον εαυτό της, ενώ η Ρόζαμουντ Πάικ ηγήθηκε του καστ στην κινηματογραφική μεταφορά του ψυχολογικού θρίλερ της Τζίλιαν Φλιν, σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φίντσερ. Και οι δύο ταινίες κατέγραψαν μια εντυπωσιακή πορεία στο box office και χάρισαν στη Γουίδερσπουν και την Πάικ υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.
Το 2016, τη Pacific Standard διαδέχθηκε η Hello Sunshine, η οποία εδώ και μία δεκαετία αποτελεί έναν από τους πιο δυνατούς παίκτες στο κινηματογραφικό και τηλεοπτικό «γίγνεσθαι». Η Γουίδερσπουν βρίσκεται πίσω από μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες. Μερικές μόνο από αυτές είναι οι σειρές «Big Little Lies», «The Morning Show» και «Little Fires Everywhere», αλλά και η ταινία «Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες».
Το 2021, η εταιρεία εξαγοράστηκε έναντι 900 εκατομμυρίων δολαρίων. Η σταρ του Χόλιγουντ έγινε κατά 150 εκατομμύρια δολάρια πλουσιότερη και παρέμεινε στο διοικητικό συμβούλιο, διατηρώντας το 18% μετοχών και αναζητώντας υλικό σε βιβλία γραμμένα από γυναίκες για γυναίκες, με ηρωίδες που βρίσκουν τη σωτηρία και τη λύτρωση μόνες τους. Σύμφωνα με την ίδια άλλωστε, «κανείς δεν θα έρθει να μας σώσει».
Την ίδια στιγμή η ηθοποιός και παραγωγός έχει αναδειχθεί σε παράγοντα με ισχυρή επιρροή στο παγκόσμιο εκδοτικό τοπίο. Η απήχηση της λέσχης βιβλίου που ίδρυσε ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού άφησε πίσω της ακόμη και εκείνης της Όπρα Γουίνφρεϊ. Σήμερα, το Reece’s Book Club πλησιάζει τα δέκα χρόνια ζωής και αριθμεί τρία εκατομμύρια φανατικά μέλη. Κάθε μήνα οι θαυμαστές της αδημονούν για τις βιβλιοφιλικές προτάσεις της, σε πολλές από τις οποίες φροντίζει να δώσει αργότερα «κινηματογραφική πνοή».
Ενώ όμως για τους «ακόλουθους» της λογοτεχνικής αυτοκρατορίας της πρόκειται απλώς για ένα ακόμη ανάγνωσμα, για τους συγγραφείς διακυβεύονται πολλά περισσότερα. Η Ρις Γουίδερσπουν μοιάζει να έχει το μαγικό άγγιγμα. Διαμορφώνει τις λίστες των best-sellers, εκτοξεύει τις μετοχές των συγγραφέων και κάποιες φορές αλλάζει τις ζωές τους. Όπως εκείνης της γυναίκας, η οποία χάρη στη συμβολή της Γουίδερσπουν είδε το βιβλίο της να γνωρίζει μια απρόσμενη επιτυχία, που της εξασφάλισε το πρώτο της σπίτι.
«Μου έστειλε φωτογραφία του κλειδιού της. Έβαλα τα κλάματα» έχει εκμυστηρευτεί η σταρ, χωρίς όμως να αποκαλύψει την ταυτότητά της. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς για ποιον λόγο το περιοδικό Time έχει συμπεριλάβει δύο φορές την ηθοποιό και παραγωγό, με την περιουσία των 400 εκατομμυρίων δολαρίων, στη λίστα με τα πιο επιδραστικά πρόσωπα στον κόσμο.
Απτόητη και ακούραστη, η Ρις Γουίδερσπουν συνεχίζει να... καταβροχθίζει βιβλία (τρία με τέσσερα την εβδομάδα), να κυκλοφορεί στα σετ, άλλοτε ως ηθοποιός και άλλοτε ως παραγωγός, να μεταφέρει ηρωίδες από τις σελίδες των μυθιστορημάτων σε έναν κόσμο από σελιλόιντ και να παλεύει για τη γυναικεία ενδυνάμωση. Τελικά, το μικρόβιο της βιβλιοφαγίας, το οποίο κληρονόμησε από τη δασκάλα γιαγιά της, υπήρξε ωφέλιμο με πολλαπλούς τρόπους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα