Ρις Γουίδερσπουν: Αν υποδυόσουν τη μαμά, δεν μπορούσες να είσαι κινηματογραφική σταρ
Αυτό κάπως αρχίζει να ξεπερνιέται, τόνισε η 49χρονη ηθοποιός
Για πάνω από 25 χρόνια η Ρις Γουίδερσπουν συνδυάζει τον ρόλο της μητέρας με εκείνον της κινηματογραφικής σταρ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί σε ηλικία 23 ετών, εστίασε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην κινηματογραφική βιομηχανία ως νεαρή μαμά.
«Υπάρχουν πτυχές αυτού που είναι ιδιωτικές και προσωπικές και δεν θέλω πραγματικά να μιλήσω για αυτές, αλλά θα μιλήσω για το ότι απέκτησα παιδιά σε μικρή ηλικία», είπε αρχικά στο podcast «The Interview» των New York Times.
Η 49χρονη σταρ του Χόλιγουντ εξήγησε ότι ως νεαρή μητέρα είχε άγνοια των δυσκολιών, κάτι που της έδωσε τόλμη. Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Υπήρχαν τόσα πράγματα που δεν ήξερα», συνέχισε, περιγράφοντας την εμπειρία της ως νεαρή μητέρα. «Και ίσως αυτή η αφέλεια να ήταν καλή, γιατί έλεγα: “Α, θα το κάνω αυτό και θα έχω και καριέρα.” Και πράγματι, υπήρχαν μερικοί που μου έλεγαν: “Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο για την καριέρα σου”. Υπήρχαν ρόλοι που δεν μπορούσα να δεχτώ».
Πολύ γρήγορα αναγκάστηκε να ισορροπήσει ανάμεσα στην οικογενειακή και την επαγγελματική της ζωή, χάνοντας ρόλους:«Έπρεπε να βρω αμέσως ισορροπία μεταξύ οικογένειας και καριέρας, να είμαι μαμά και ταυτόχρονα εργαζόμενη ηθοποιός. Γι’ αυτό και ήταν τρομακτικό όταν το Legally Blonde έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία. Δεν παρακαλούσα για ρόλους. Οι ρόλοι έρχονταν σε μένα. Και αυτό το έκανε ακόμα πιο τρομακτικό, γιατί δεν διάλεγα εγώ τι να κυνηγήσω. Ήταν περισσότερο θέμα του τι δεν θα κάνω».
Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι τη συμβούλευαν να μην υποδύεται μητέρες για να μη θεωρηθεί «μεγάλη», κάτι που στα μάτια της φαντάζει ειρωνικό, αφού είχε ήδη αποκτήσει παιδιά. Όπως ανέφερε: «Ξέρεις ποιο ήταν το πιο ειρωνικό; Συνεχώς μου έλεγαν από τον χώρο: “Μην παίξεις μαμά. Θα σε κάνει να φαίνεσαι μεγάλη.” Κι εγώ απαντούσα: “Μα, είμαι μαμά”». Υπήρχε τόσο μεγάλη αποσεξουαλικοποίηση στο επάγγελμά μας, ώστε αν έπαιζες μαμά, δεν μπορούσες να είσαι κινηματογραφική σταρ. Και ευτυχώς, αυτό κάπως αρχίζει να ξεπερνιέται. Αλλά αυτό ήταν μεγάλο κομμάτι όταν ήμουν στα 20 και 30 μου: Μην παίξεις μαμά. Κανένας άντρας δεν θα σε ποθήσει, ή κανείς δεν θα θέλει να δει αυτή την ταινία γιατί κανείς δεν θέλει να βλέπει ταινίες για μαμάδες».
Φωτογραφία: Shutterstock
Reese Witherspoon is opening up about what life was like as a young mom in Hollywood. https://t.co/PLVFj3cbi1— Us Weekly (@usweekly) September 20, 2025
Φωτογραφία: Shutterstock
