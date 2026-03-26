Η Σαρλίζ Θερόν έρχεται αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη στην άγρια φύση της Αυστραλίας στο θρίλερ «Apex»
Στο φιλμ τα όρια ανάμεσα στην ανθεκτικότητα και το ένστικτο της επιβίωσης δοκιμάζονται - Δείτε το τρέιλερ

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του επερχόμενου θρίλερ επιβίωσης «Apex», με τη Σαρλίζ Θερόν να έρχεται αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη στην άγρια φύση της Αυστραλίας.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται μια γυναίκα που, βυθισμένη στο πένθος, αναζητά γαλήνη στην αυστραλιανή ύπαιθρο. Εκεί όμως έρχεται αντιμέτωπη με έναν αδίστακτο κυνηγό, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τάρον Έτζερτον και ξεκινά έναν σκληρό αγώνα επιβίωσης.

Στην ταινία, όπου συμμετέχει επίσης ο Έρικ Μπάνα, τα όρια ανάμεσα στην ανθεκτικότητα και το ένστικτο της επιβίωσης δοκιμάζονται, με φόντο την αφιλόξενη ύπαιθρο και την ανθρώπινη σκληρότητα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μπαλτάσαρ Κορμακούρ, σε σενάριο του Τζέρεμι Ρόμπινς.

Δείτε το τρέιλερ

Apex | Official Trailer | Netflix

Το «Apex» αποτελεί την αρχή μιας ιδιαίτερα δραστήριας χρονιάς για τη Θερόν, η οποία στη συνέχεια θα υποδυθεί την Κίρκη στην ταινία «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν. Στα επόμενα σχέδιά της περιλαμβάνονται επίσης το «Two for the Money» του Τζάστιν Λιν και το «Tyrant» του Ντέιβιντ Βέιλ.

Η ταινία θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα από τις 24 Απριλίου.
Thema Insights

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

