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Νεκροί τρεις έφηβοι που είχαν παγιδευτεί σε βραχώδη περιοχή στην Ισπανία
Νεκροί τρεις έφηβοι που είχαν παγιδευτεί σε βραχώδη περιοχή στην Ισπανία
Το δυστύχημα σημειώθηκε στην παραλία Λ’ Αραμπασάδα, όπου οι ανήλικοι χρειάστηκαν την επέμβαση των σωστικών συνεργείων
Την τελευταία του πνοή άφησε και ο τρίτος έφηβος που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά το τραγικό περιστατικό στην παραλία Λ’ Αραμπασάδα της Ταραγόνα, στη βορειοανατολική Ισπανία.
Με τον θάνατό του, ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται πλέον σε τρία, καθώς και οι τρεις ανήλικοι που εγκλωβίστηκαν σε βραχώδη περιοχή κοντά στην ακτή υπέκυψαν στα τραύματά τους.
Το δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, όταν ομάδα νεαρών κολυμπούσε στην περιοχή Cova del Gos, ανάμεσα στις παραλίες Λ’ Αραμπασάδα και Ελ Μιράκλε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τρεις από τους νέους κατάφεραν να επιστρέψουν μόνοι τους στην ακτή, ενώ οι υπόλοιποι τρεις χρειάστηκαν την άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων.
Ένας 12χρονος έχασε τη ζωή του την ίδια ημέρα του συμβάντος, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από τους διασώστες. Οι δύο ακόμη έφηβοι, ηλικίας 13 ετών, μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Joan XXIII της Ταραγόνα, ωστόσο ο ένας κατέληξε αργότερα και πλέον επιβεβαιώθηκε ο θάνατος και του τελευταίου νοσηλευόμενου.
Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, με τον Δήμο της Ταραγόνα να κηρύσσει επίσημο πένθος μετά τις πρώτες απώλειες. Φορείς και κάτοικοι εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά που έχουν σημειωθεί στις καταλανικές ακτές στην έναρξη της φετινής κολυμβητικής περιόδου.
Με τον θάνατό του, ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται πλέον σε τρία, καθώς και οι τρεις ανήλικοι που εγκλωβίστηκαν σε βραχώδη περιοχή κοντά στην ακτή υπέκυψαν στα τραύματά τους.
Το δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, όταν ομάδα νεαρών κολυμπούσε στην περιοχή Cova del Gos, ανάμεσα στις παραλίες Λ’ Αραμπασάδα και Ελ Μιράκλε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τρεις από τους νέους κατάφεραν να επιστρέψουν μόνοι τους στην ακτή, ενώ οι υπόλοιποι τρεις χρειάστηκαν την άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων.
Ένας 12χρονος έχασε τη ζωή του την ίδια ημέρα του συμβάντος, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από τους διασώστες. Οι δύο ακόμη έφηβοι, ηλικίας 13 ετών, μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Joan XXIII της Ταραγόνα, ωστόσο ο ένας κατέληξε αργότερα και πλέον επιβεβαιώθηκε ο θάνατος και του τελευταίου νοσηλευόμενου.
Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, με τον Δήμο της Ταραγόνα να κηρύσσει επίσημο πένθος μετά τις πρώτες απώλειες. Φορείς και κάτοικοι εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά που έχουν σημειωθεί στις καταλανικές ακτές στην έναρξη της φετινής κολυμβητικής περιόδου.
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