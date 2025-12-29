Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Apex: Κυκλοφόρησε το teaser, ένα θανάσιμο ανθρωποκυνηγητό με τους Σαρλίζ Θερόν και Τάρον Έτζερτον
Το φιλμ θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 24 Απριλίου
Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser για το επερχόμενο θρίλερ επιβίωσης με τίτλο «Apex», όπου η Σαρλίζ Θερόν έρχεται αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη στην άγρια φύση της Αυστραλίας. Στο πλευρό της πρωταγωνιστούν οι Τάρον Έτζερτον και Έρικ Μπάνα. Tη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ισλανδός Μπαλτάζαρ Κορμακούρ σε σενάριο του Τζέρεμι Ρόμπινς.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, «μια γυναίκα που πενθεί, δοκιμάζει τα όριά της στην αυστραλιανή έρημο όταν ξαφνικά παγιδεύεται σε ένα φονικό παιχνίδι με έναν κατά συρροή δολοφόνο».
«Είσαι ξεχωριστή, Sasha», ακούγεται να λέει μια απόκοσμη φωνή στο τρέιλερ. «Ξέρω ήδη τα πάντα για σένα. Ο κίνδυνος σε κάνει να νιώθεις ζωντανή. Η τελειότητα είναι η μόνη επιλογή, αλλά αυτό εδώ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό», συνεχίζει, προσθέτοντας: «Νομίζεις ότι μπορείς να το αντέξεις; Τρέξε για να σώσεις τη ζωή σου!».
Δείτε το teaser
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός τον Μάιο από τη σκηνή της εκδήλωσης Netflix Upfront 2025 μίλησε για τον τραυματισμό που είχε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Μάλιστα, αστειεύτηκε ότι έπρεπε να κρύβει το σπασμένο δάχτυλο του ποδιού της όσο βρισκόταν στην Αυστραλία.
«Θεέ μου, πόσο μου λείπουν τα πρωινά στην άγρια φύση, το κελάηδισμα των πουλιών, ο ήχος από τα ρυάκια και το θρόισμα των φύλλων, ενώ ένας μανιακός δολοφόνος με παραμονεύει», δήλωσε με χιούμορ η σταρ.
Η ίδια μοιράστηκε ότι τα γυρίσματα του «Apex» ήταν μια από τις «πιο απίστευτες εμπειρίες» της ζωής της, προσθέτοντας: «Κάναμε γυρίσματα σε πανέμορφα μέρη, βαθιά μέσα σε υπέροχα και εντυπωσιακά ποτάμια της Αυστραλίας, σε μια περιοχή που δεν ανήκει σε κανέναν - κυριολεκτικά σε μια "νεκρή ζώνη"». Η Θερόν συμπλήρωσε επίσης ότι το «Apex» της έδωσε την ευκαιρία «να ξεπεράσει τις σκηνές δράσης που έκανε στο “Old Guard 2”».
Το «Apex» θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Netflix στις 24 Απριλίου.
