Κουρεύτηκε ο Μέσι ενόψει του αγώνα με την Αυστρία, δείτε φωτογραφία
SPORTS
Λιονέλ Μέσι Ροντρίγκο Ντε Πολ Κούρεμα Αυστρία

Κουρεύτηκε ο Μέσι ενόψει του αγώνα με την Αυστρία, δείτε φωτογραφία

Ο κουρέας όλης της αποστολής της Αργεντινής, Ντάνι Άλε έκανε ένα φρεσκάρισμα στον GOAT πριν τον αγώνα με την Αυστρία

Κουρεύτηκε ο Μέσι ενόψει του αγώνα με την Αυστρία, δείτε φωτογραφία
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Η Αργεντινή και ο Λιονέλ Μέσι ξεκίνησαν ιδανικά το Μουντιάλ 2026 αφού με το χατ τρικ του «Λέο» η αλμπισελέστε πήρε τη νίκη με 3-0 κόντρα στην Αλγερία. 

Μια μέρα πριν τον δεύτερο αγώνα τους με την Αυστρία, οι Αργεντινοί τα πέρασαν καλά στη βάση τους στο Κάνσας, αφού κάνανε το καθιερωμένο asado το παραδοσιακό μπάρμπεκιου με κρέατα Αργεντινής για να φτιάξουν κλίμα πριν αναχωρήσουν για το Ντάλας, εκεί όπου θα δώσουν το ματς. 

Εκεί ήταν πρωταγωνιστής ο Εμιλιάνο Μαρτίνεζ, ο οποίος πήρε το ρόλο του ψήστη. 

Την επόμενη μέρα κυκλοφόρησε φωτογραφία όπου ο Λιονέλ Μέσι φρεσκάρει το κούρεμά του ενόψει του αγώνα, ενώ δίπλα του, όπως πάντα είναι ο κολλητός του, Ροντρίγκο Ντε Πολ και φυσικά ο κουρέας όλης της αποστολής, ο Ντάνι Άλε. 

Ο Άλε έχει συλλογή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram από κουρέματα όλων των παικτών της ομάδας του Σκαλόνι. 


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