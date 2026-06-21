Για πρώτη φορά ακτοπλοϊκή σύνδεση της Λήμνου με το Τσανάκαλε της Τουρκίας
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Για πρώτη φορά ακτοπλοϊκή σύνδεση της Λήμνου με το Τσανάκαλε της Τουρκίας

Το καταμαράν IMBROS μπορεί να μεταφέρει περίπου 350 επιβάτες, δεν έχει όμως τη δυνατότητα μεταφοράς οχημάτων και η διάρκεια του ταξιδιού είναι 2,5 ώρες

Για πρώτη φορά ακτοπλοϊκή σύνδεση της Λήμνου με το Τσανάκαλε της Τουρκίας
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Η πρώτη ακτοπλοϊκή σύνδεση της Λήμνου με το Τσανάκαλε της Τουρκίας πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου με το καταμαράν IMBROS. Το γεγονός χαιρέτησε σύσωμη η τοπική νησιωτική κοινωνία χαρακτηρίζοντας το ως σημαντικό για την επικοινωνία της Λήμνου αλλά και ως συμβολή στην παραπέρα τουριστική της ανάπτυξη.

Με το πρώτο δρομολόγιο έφθασαν στη Λήμνο εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης του Τσανάκαλε, δημοσιογράφοι, στελέχη της εταιρείας που εκτελεί τη γραμμή αλλά και Τούρκοι επισκέπτες.

Την αποστολή υποδέχθηκαν η δήμαρχος Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα επικεφαλής φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, υποδέχτηκαν την αποστολή εκπρόσωποι φορέων της τοπικής οικονομίας.

Η τουρκική αποστολή θα παραμείνει στη Λήμνο έως την ερχόμενη Τρίτη, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων και επαφών.

Το επόμενο δρομολόγιο έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου και η γραμμή αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το φθινόπωρο.

Το καταμαράν IMBROS μπορεί να μεταφέρει περίπου 350 επιβάτες δεν έχει όμως τη δυνατότητα  μεταφοράς οχημάτων. Η διάρκεια του ταξιδιού είναι 2,5 ώρες.
6 ΣΧΟΛΙΑ

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