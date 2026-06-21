«Καρφί» σε Τραμπ από τον Γερμανό υπουργό Άμυνας: Εκείνος έβαλε τον φελλό που έκλεισε το μπουκάλι στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
Μπόρις Πιστόριους Γερμανία Ντόναλντ Τραμπ Στενά του Ορμούζ ΗΠΑ Ιράν

«Καρφί» σε Τραμπ από τον Γερμανό υπουργό Άμυνας: Εκείνος έβαλε τον φελλό που έκλεισε το μπουκάλι στα Στενά του Ορμούζ

Τον πρόεδρο των ΗΠΑ κατονόμασε ως υπεύθυνο για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ο Μπόρις Πιστόριους σε συνέντευξή του στο γερμανικό δίκτυο ARD, προσθέτοντας ότι είναι προς το συμφέρον όλων να ανοίξουν ξανά

«Καρφί» σε Τραμπ από τον Γερμανό υπουργό Άμυνας: Εκείνος έβαλε τον φελλό που έκλεισε το μπουκάλι στα Στενά του Ορμούζ
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Ευθείες αιχμές κατά του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, αποδίδοντάς του ευθύνη για τη νέα κρίση που έχει προκύψει στα Στενά του Ορμούζ.

Σε συνέντευξή του στο γερμανικό δίκτυο ARD, ο Πιστόριους χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική μεταφορά για να περιγράψει την κατάσταση στο στρατηγικό πέρασμα από το οποίο διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου.

«Τελικά, ο φελλός που έκλεισε το μπουκάλι στα Στενά του Ορμούζ τοποθετήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, όχι από εμάς. Ωστόσο, έχουμε συμφέρον να τον αφαιρέσουμε ξανά», δήλωσε.


Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τη νέα απόφαση της Τεχεράνης να αναστείλει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενη τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο. Η εξέλιξη αυτή ανέτρεψε την προσωρινή αποκλιμάκωση που είχε επιτευχθεί έπειτα από προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ιρανού προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν, βάσει της οποίας το Ιράν είχε δεσμευθεί να επιτρέψει εκ νέου τη ναυσιπλοΐα μέσω του διαύλου.

Μετά την επίτευξη της συμφωνίας, η εμπορική κίνηση στην περιοχή είχε αρχίσει να επανέρχεται σταδιακά σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Ωστόσο, η επανεμφάνιση της έντασης στη Μέση Ανατολή οδήγησε την Τεχεράνη στην επαναφορά των περιορισμών.

Ο Γερμανός υπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη έχει άμεσο οικονομικό και ενεργειακό συμφέρον από τη διατήρηση ανοικτών των Στενών του Ορμούζ, καθώς η περιοχή αποτελεί κρίσιμο κόμβο για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Κλείσιμο
«Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ή, καλύτερα, η ασφαλής διέλευση μέσω αυτών, είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης, της ενεργειακής μας τροφοδοσίας και της οικονομικής μας ανάκαμψης», δήλωσε.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, καθώς μέσω αυτών διακινείται μεγάλο ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Για τον λόγο αυτό, κάθε εξέλιξη που επηρεάζει τη λειτουργία τους παρακολουθείται στενά από κυβερνήσεις, αγορές και ενεργειακές εταιρείες σε όλο τον κόσμο.
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