Αλ Θάνι: Το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ - Ιράν να είναι αφετηρία για μια πιο σταθερή περίοδο στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
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Αλ Θάνι: Το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ - Ιράν να είναι αφετηρία για μια πιο σταθερή περίοδο στη Μέση Ανατολή

Την αισιοδοξία του ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που υπεγράφη μέσα στην εβδομάδα μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για σταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Κατάρ

Αλ Θάνι: Το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ - Ιράν να είναι αφετηρία για μια πιο σταθερή περίοδο στη Μέση Ανατολή
Την αισιοδοξία του ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που υπεγράφη νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για μια πιο σταθερή περίοδο στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, μιλώντας σε συνάντηση υψηλού επιπέδου στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας.

Ο Καταριανός αξιωματούχος χαρακτήρισε το μνημόνιο κατανόησης (MoU) που υπεγράφη μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών ως ένα σημαντικό διπλωματικό επίτευγμα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση αποκλιμάκωσης και συνεργασίας στην περιοχή.

«Η προηγούμενη περίοδος ήταν από τις πιο δύσκολες που έχει γνωρίσει η περιοχή μας, με τους λαούς της να επωμίζονται βαρύ κόστος εξαιτίας της αβεβαιότητας και της κλιμάκωσης», δήλωσε.


Αναγκαία η αναζήτηση λύσεων

Όπως επισήμανε, οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών έχουν επιβαρύνει σημαντικά τις χώρες της Μέσης Ανατολής, καθιστώντας αναγκαία την αναζήτηση λύσεων που θα επιτρέψουν τη μετάβαση από τη σύγκρουση στην ανάπτυξη.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ υπογράμμισε ότι η συμφωνία μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε τα κράτη της περιοχής να επικεντρωθούν περισσότερο στην οικονομική πρόοδο, στις επενδύσεις και στην ενίσχυση της συνεργασίας.

«Ελπίζουμε ότι η συμφωνία που βλέπουμε σήμερα θα συμβάλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα επιτρέψει στα κράτη να κατευθύνουν τις προσπάθειές τους προς την ανάπτυξη, τη συνεργασία και τη δημιουργία ευκαιριών για τους λαούς τους», ανέφερε.


«Δεν είναι το τέλος της διαδικασίας»

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η υπογραφή του μνημονίου δεν αποτελεί το τέλος της διαδικασίας, αλλά την αρχή μιας δύσκολης και απαιτητικής προσπάθειας για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων.

«Η δουλειά δεν τελειώνει με την υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι τεχνικές συνομιλίες που θα ακολουθήσουν θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη μετατροπή των πολιτικών δεσμεύσεων σε συγκεκριμένες ενέργειες και απτά αποτελέσματα.

Οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν το κλίμα προσδοκιών που συνοδεύει τις συνομιλίες στην Ελβετία, καθώς οι εμπλεκόμενες πλευρές επιχειρούν να μετατρέψουν τη διπλωματική πρόοδο των τελευταίων ημερών σε ένα πιο σταθερό πλαίσιο συνεργασίας και ασφάλειας για τη Μέση Ανατολή.

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